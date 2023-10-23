Як отримати безкоштовні продукти через Інтернет?

Тут також можна отримати юридичну та психологічну підтримку, допомогу у працевлаштуванні.

Щоб подати заявку, треба зайти на сайт, натиснути на кнопку «Необхідна допомога» і обрати категорію «Благодійна допомога». Далі, дотримуючись інструкцій, заповнити анкету, де вказати контактний номер телефону, адресу проживання і яка допомога вам необхідна.

Однак на сайті зазначають, що подання заявки не гарантує отримання допомоги. Через війну дуже багато людей потребують підтримки, а ресурсів у волонтерів недостатньо.

Раніше ми розповідали, хто може отримати допомогу від ООН у програмі УВКБ.

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