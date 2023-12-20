Кого із студентів мобілізують, а кого ні: роз’яснення

На даний момент учні денної форми навчання у середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладах мають право на відстрочку, як і претенденти на професійну (професійно-технічну), професійну вищу та вищу освіту, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальними формами здобуття освіти, незалежно від віку.

Кого торкнеться мобілізація в Україні у 2023 році

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила військовий стан до 14 лютого 2024 року, а це означає, що й мобілізація в Україні продовжуватиметься.

Раніше повідомлялося, що в країні розпочалася мобілізація через рекрутингові компанії, які шукатимуть фахівців для фронту.

Крім того, до кінця 2023 року на службу можуть призвати:

чоловіків віком 18-60 років зі статусом «придатний» і «обмежено придатний», за умови наявності військового досвіду;

чоловіків віком від 27 до 60 років, зі статусом «придатний» і «обмежено придатний», за умови відсутності військового досвіду;

чоловіків віком 18-60 років, знятих з військового обліку, але визнаних придатними та обмежено придатними за рішенням ВЛК.

За контрактом можуть бути чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду. Ті, хто має інвалідність, мають право проходити службу за місцем проживання.

Швидше за все, наступного року правила призову залишаться такими ж, а завдяки використанню навичок рекрутерів стануть гнучкішими.

Мобілізація жінок в Україні можлива лише на добровільній основі та за умови, що їм не більше 60 років. Як проходитиме мобілізація жінок в Україні у 2024 році, поки що невідомо.

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За матеріалами УНІАН, фото 24 канали