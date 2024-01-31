Як покарають ухилянтів за новим законом про мобілізацію

Якщо законопроєкт ухвалять без змін, то ТЦК (територіальний центр комплектування) зможе звертатися до суду, щоб накласти на ухилянтів правові обмеження.

Що заборонять ухилянтам

Якщо українець не оновив протягом 60 днів дані у реєстрі військовозобов’язаних, або не з’явився за повісткою протягом 10 днів, ТЦК може через суд:

накласти арешт на банківські рахунки та вкладення;

заборонити виїзд за кордон;

позбавити права на використання автомобіля.

Ухилянти за кордоном

Можуть обмежити права і тих, хто зараз за кордоном. Будь-які консульські дії для військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років здійснюватимуться за наявності у них військово-облікових документів. Це стосується, зокрема, оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Виправдати неявку в ТЦК у строки, визначені повісткою, можуть перешкоди стихійного характеру, дії країни-агресора, смерть близького родича, хвороба призовника.

Керівників лікарень хочуть зобов’язати повідомляти до територіальних центрів комплектації про перебування на стаціонарі українців віком 18-25 років.

Про причини неприбуття слід повідомити ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної на порядку денному.