Новини Одеси та Одеської області

Як покарають ухилянтів за новим законом про мобілізацію

Як покарають ухилянтів за новим законом про мобілізацію

Верховна Рада отримала від уряду новий проєкт закону про мобілізацію. Там, зокрема, йдеться про правові обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації.

Якщо законопроєкт ухвалять без змін, то ТЦК (територіальний центр комплектування) зможе звертатися до суду, щоб накласти на ухилянтів правові обмеження.

Що заборонять ухилянтам

Якщо українець не оновив протягом 60 днів дані у реєстрі військовозобов’язаних, або не з’явився за повісткою протягом 10 днів, ТЦК може через суд:

  • накласти арешт на банківські рахунки та вкладення;
  • заборонити виїзд за кордон;
  • позбавити права на використання автомобіля.

Ухилянти за кордоном

Можуть обмежити права і тих, хто зараз за кордоном. Будь-які консульські дії для військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років здійснюватимуться за наявності у них військово-облікових документів. Це стосується, зокрема, оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Виправдати неявку в ТЦК у строки, визначені повісткою, можуть перешкоди стихійного характеру, дії країни-агресора, смерть близького родича, хвороба призовника.

Керівників лікарень хочуть зобов’язати повідомляти до територіальних центрів комплектації про перебування на стаціонарі українців віком 18-25 років.

Про причини неприбуття слід повідомити ТЦК протягом трьох днів з кінцевої дати, визначеної на порядку денному.

Avatar photo
Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати