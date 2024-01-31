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Нові правила мобілізації: найголовніше з проєкту закону

Нові правила мобілізації: найголовніше з проєкту закону

У Верховну Раду внесли новий законопроєкт про посилення мобілізації, його текст з’явився на сайті парламенту 30 січня.

У проєкту новий реєстраційний номер № 10449. Це означає, що його розгляд доведеться починати з самого початку.

Попередній “Доопрацьований законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” був зареєстрований за номером №10378. “Одесская жизнь” розповідала про основні норми законопроєкту.

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Основні норми нового законопроєкту:

  • зниження призовного віку з 27 до 25 років;
  • демобілізація після 36 місяців безперервної служби, але остаточні терміни встановлює Ставка Верховного головнокомандувача;
  • звільнені з полону військовослужбовці можуть продовжити службу тільки за своїм бажанням і мають право на 90-денну відпустку;
  • люди з інвалідністю всіх груп отримують право на звільнення від військової служби після проведення перевірки;
  • обмежено придатні проходять перевірку протягом 9 місяців, щоб отримати висновок придатний чи ні;
  • солдати строкової служби отримують право на мобілізацію через 210 днів після набрання чинності законом і відстрочку від мобілізації на шість місяців;
  • засуджені на умовний термін громадяни мають право на мобілізацію за бажанням;
  • усі громадяни від 18 до 60 років повинні будуть носити при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліції або Держприкордонслужби;
  • зарплата військових – мінімум 20 тисяч гривень це без урахування додаткової винагороди, розмір бонусів на період воєнного стану буде – від 30 до 100 тисяч гривень;
  • скасування права на відстрочку для співробітників державних органів, бронь – половина всіх військовозобов’язаних, які працюють у певній структурі;
  • скасування строкової служби, замість неї – базова військова підготовка для громадян 18-24 років, тривалістю близько п’яти місяців;
  • з 2025 року у вишах усіх форм власності буде впроваджено обов’язкову військову підготовку тривалістю до трьох місяців;
  • ухильників пропонують карати блокуванням банківських рахунків, забороною на виїзд за кордон і водінням транспортних засобів;
  • оновлення особистих даних військовозобов’язаного можна буде проводити в режимі онлайн в електронному кабінеті без відвідування ТЦК.

Одна з головних новацій оновленого законопроєкту – накладення обмежень на ухилянтів через суд. У початковій версії документа їх міг вводити військкомат. Тепер же ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов’язаного такі обмеження:

  • арешт банківських рахунків і цінностей, які зберігаються в банках;
  • обмеження виїзду за кордон;
  • обмеження права на водіння машини.

Детальніше про основні положення законопроєкту можна почитати в інфографіці Міністерства оборони:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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