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Українцям можуть дозволити відмовитись від мобілізації – а що натомість?

Українцям можуть дозволити відмовитись від мобілізації – а що натомість?

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу пропонує залучати військовозобов’язаних українців, які категорично не хочуть служити в армії, до «роботи на економіку». Про це йдеться у його законопроекті №9566, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, ті військовозобов’язані українці, які категорично не хочуть воювати, мають бути залучені до роботи над відновленням державної економіки – на підприємствах оборонної промисловості чи суспільно корисних робіт. При цьому оплата праці такого громадянина має бути не меншою за мінімальну, а сама робота – на договірних умовах.

Крім того, замість пошуку ухилянтів, військкомати зможуть зосередитися на роботі з вмотивованими громадянами.

Як сказано в записці пояснення до законопроекту, захист Вітчизни можуть забезпечити лише мотивовані громадяни, які готові і фізично, і морально воювати проти російських окупантів. На цьому неодноразово наголошують і самі учасники бойових дій, які звертають увагу, що часто на передову направляють невмотивованих громадян, мобілізованих з примусу. А на фронті такі громадяни можуть лише доставити зайві проблеми – вони можуть підвести підрозділ та своїх побратимів у відповідальний момент: можуть залишити позицію, втекти, здатися в полон, або навіть перейти на бік ворога. А ще вони можуть померти.

Водночас варто зазначити, що автор законопроекту пропонує не залучати до оборонних робіт тих громадян, які офіційно працевлаштовані не менше ніж на 0,75 ставки, або здійснюють підприємницьку діяльність та вчасно сплачують податки та збори.

Чи проголосують цей законопроект депутатами Верховної Ради, покаже час.

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