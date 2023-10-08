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Мобілізація чоловіків від 60 до 70 років: чи призиватимуть пенсіонерів

Мобілізація чоловіків від 60 до 70 років: чи призиватимуть пенсіонерів

З’явилися повідомлення, що в Україні забиратимуть на службу до Збройних сил чоловіків, яким уже виповнилося 60 років. Чи це так насправді, читайте в публікації “Одеського життя”.

Чи будуть повістки для мобілізації українцям, кому більше 60

Підставою для чуток про мобілізацію пенсіонерів стала поява у широкому доступі нового законопроекту, зареєстрованого у Верховній Раді. Його номер №10084 і там сказано про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”. Автори пропонують підвищити вік, що дозволяє служити у ЗСУ, з 60 до 70 років.

Йдеться не про заклик людей і не про вручення повісток. Ті, хто від 60 до 70 – НЕ стануть військовозобов’язаними. Їм не вручатимуть повістки. Новий закон лише дає можливість служити людям цієї вікової категорії та добровільно продовжувати службу тим, хто досяг віку у 60 років. Але це лише за умови, якщо дозволяє здоров’я.

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Чутки, що Україна мобілізуватиме пенсіонерів – це фейк

Паніку стали “розганяти” проросійські соцмережі та паблики, спотворюючи сенс законопроекту. Це дало привід уже власне російським пропагандистським медіа поширити фейк, що через великі втрати на фронті Україна мобілізуватиме пенсіонерів.

Тому ми закликаємо довіряти тільки інформації з офіційних джерел, так як соцмережі, меседжери, такі як “Вотс ап” і “Вайбер”, анонімні телеграм канали часто поширюють неправдиву інформацію. Адже війна триває, зокрема й інформаційна.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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