Новини Одеси та Одеської області

На Одещині вирощують величезні гарбузи прямо на деревах (фото)

На Одещині вирощують величезні гарбузи прямо на деревах (фото)

У Рені гарбузи на деревах ростуть! Журналістка «Одеського життя» Антоніна Бондарєва отримує величезний урожай цієї корисної рослини на маленькому клаптику землі. Як їй це вдається, які господарські хитрощі застосовує колега, а також оригінальні рецепти страв з гарбуза, читайте в нашому матеріалі.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Гарбуз – це справжня вітамінна «бомба», джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, а також антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини. Каротину в гарбузі більше, ніж у моркві. Споживання гарбуза та його насіння – це природний засіб очищення організму, його застосовують у лікувальних дієтах, для покращення обміну речовин. Але як виростити гарбуз, якщо у вас немає великого городу?

Дайте їм точку опори!

Вже десять років поспіль журналістка «Одеського життя» Антоніна Бондарева влаштовує на своєму маленькому подвір’ї справжню «гарбузову лабораторію».

Як відомо, гарбуз – той ще мандрівник. Але виростити ці вітамінні бомби можна навіть на клаптику землі розміром метр на метр.

– Гарбузи, скажу я вам, – то природжені альпіністи! – сміється Антоніна. – Просто допоможіть їм «переїхати» на другий поверх. Треба лише показати рослинам дорогу по підпорках на якесь дерево чи дах сараю. Це може бути навіть натягнутий дріт.

гарбуз на дроті

От там вони і будуть ніжитися на сонечку та нагулювати свої боки, як на курорті!

Городник має всього два завдання: облаштувати гарбузам «канатну дорогу»  і забезпечити «страховку». А далі – тримайтеся!

Золота жила на городі

гарбуз на даху

– Цього року ми відвели під гарбузи п’ять квадратних метрів землі, а вони видали понад 200 кілограмів помаранчевого щастя! – продовжує Антоніна. – Пара гарбузових бешкетників взагалі побила всі рекорди – народила шестеро діточок, кожен вагою від 18 до 27 кіло! Ці пустуни примудрилися і на дерево видертися, і на дах бані заповзти, і вздовж паркану до сусідського сараю. От там, до речі, останній богатир і вродився. На радість нашим сусідам.

гарбуз на вишні

Знаєте, я про ці гарбузи розповідаю, як про живих людей, бо кожен з них – то окрема особистість зі своїм характером. Вирощувати їх – це як діточок ростити. Ох і приємно ж дивитися, як оранжеві квіточки перетворюються у справжніх богатирів!

Читайте також: На Одещині герой-чорнобилець взявся замість яблук вирощувати гранати

Як виростити гарбуз на даху: покрокова інструкція

  1. Обираємо «курорт»: нашим помаранчевим друзям потрібен сонячний майданчик, такий, щоб сонце пестило їх з самісінького ранку. І щоб поруч обов’язково був «другий поверх» – сарай, альтанка, дерево чи паркан.
  2. Готуємо «злітний майданчик»: вже прямо зараз або рано навесні змішайте опале листя, деревний попіл, тирсу і перекопайте все це – гарбузи люблять, коли їм стелять по-царськи!
  3. Риємо «басейни»: лунки мають бути такі, щоб влітку можна було залити туди відро-два води. Бо наші гарбузи – дуже ласі до водички!
  4. Влаштовуємо «кастинг». У перші числа травня кидаємо в кожну лунку 5-6 насінин (попередньо замочуємо). Коли з’являться паростки, залишаємо двох найміцніших красенів. Решту – на вихід!
  5. Будуємо «канатну дорогу». Коли гарбузи намагаються захватити все навкруги, змайструйте їм опори зі старої драбини чи палиць. Головне – показати правильний шлях нагору.
  6. Слідкуємо за «маршрутом»: через день підв’язуйте батоги, бо ці пустуни так і норовлять звернути на криву доріжку.
  7. Організовуємо «водні процедури»: якщо немає дощу, щовечора підливайте по відру-два води під корінь.
  8. Влаштовуємо «страховку». Як тільки плоди набирають до кілограма ваги, майструємо їм гамаки. Можна з сітки або тканини. А тим, що вирішили жити на даху, робимо підпорки з дощок, бо ще скотяться, як м’ячики!
  9. Чекаємо «зірковий час». Слідкуємо за прогнозом погоди: якщо очікується нуль градусів і нижче, негайно збираємо урожай і ховаємо у погреб. Дозрілі гарбузи можуть спокійно дочекатися весни в погребі.
  10. Забезпечуємо «зимівлю». Зберігати плоди треба в прохолодному місці, але не до замерзання – підморожені гарбузи швидко псуються.

От вам і вся гарбузова наука! Тепер ви знаєте, як забезпечити себе и всю родину запасами вітамінів на всю зиму.

Посадіть різні сорти солодкого гарбуза

Мускат де Прованс – це ребристий гарбуз, від якого в захваті кожен художник, що працює в жанрі натюрморту.

Сорт Цукерка – жовтогарячі плоди, вони менші у розмірах, але їх зазвичай багато.

Арабатська (у формі лампочки) – зберігається довше за інші.

Локальні рецепти страв з гарбуза

Раніше “Одеське Життя” публікувало оригінальні рецепти страв з гарбуза, які готують на Одещині. Тисніть на посилання, готуйте та насолоджуйтесь південними відтінками їхнього смаку:

Автор – Борис ЧЕРНЕЦЬКИЙ

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk