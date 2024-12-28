На Одещині вирощують величезні гарбузи прямо на деревах (фото)

Гарбуз – це справжня вітамінна «бомба», джерело вітамінів групи B, РР, Е, С, а також антиоксидантів, мікроелементів, заліза, магнію, калію, фосфору, цинку та клітковини. Каротину в гарбузі більше, ніж у моркві. Споживання гарбуза та його насіння – це природний засіб очищення організму, його застосовують у лікувальних дієтах, для покращення обміну речовин. Але як виростити гарбуз, якщо у вас немає великого городу?

Дайте їм точку опори!

Вже десять років поспіль журналістка «Одеського життя» Антоніна Бондарева влаштовує на своєму маленькому подвір’ї справжню «гарбузову лабораторію».

Як відомо, гарбуз – той ще мандрівник. Але виростити ці вітамінні бомби можна навіть на клаптику землі розміром метр на метр.

– Гарбузи, скажу я вам, – то природжені альпіністи! – сміється Антоніна. – Просто допоможіть їм «переїхати» на другий поверх. Треба лише показати рослинам дорогу по підпорках на якесь дерево чи дах сараю. Це може бути навіть натягнутий дріт.

От там вони і будуть ніжитися на сонечку та нагулювати свої боки, як на курорті!

Городник має всього два завдання: облаштувати гарбузам «канатну дорогу» і забезпечити «страховку». А далі – тримайтеся!

Золота жила на городі

– Цього року ми відвели під гарбузи п’ять квадратних метрів землі, а вони видали понад 200 кілограмів помаранчевого щастя! – продовжує Антоніна. – Пара гарбузових бешкетників взагалі побила всі рекорди – народила шестеро діточок, кожен вагою від 18 до 27 кіло! Ці пустуни примудрилися і на дерево видертися, і на дах бані заповзти, і вздовж паркану до сусідського сараю. От там, до речі, останній богатир і вродився. На радість нашим сусідам.

Знаєте, я про ці гарбузи розповідаю, як про живих людей, бо кожен з них – то окрема особистість зі своїм характером. Вирощувати їх – це як діточок ростити. Ох і приємно ж дивитися, як оранжеві квіточки перетворюються у справжніх богатирів!

Як виростити гарбуз на даху: покрокова інструкція

Обираємо «курорт»: нашим помаранчевим друзям потрібен сонячний майданчик, такий, щоб сонце пестило їх з самісінького ранку. І щоб поруч обов’язково був «другий поверх» – сарай, альтанка, дерево чи паркан. Готуємо «злітний майданчик»: вже прямо зараз або рано навесні змішайте опале листя, деревний попіл, тирсу і перекопайте все це – гарбузи люблять, коли їм стелять по-царськи! Риємо «басейни»: лунки мають бути такі, щоб влітку можна було залити туди відро-два води. Бо наші гарбузи – дуже ласі до водички! Влаштовуємо «кастинг». У перші числа травня кидаємо в кожну лунку 5-6 насінин (попередньо замочуємо). Коли з’являться паростки, залишаємо двох найміцніших красенів. Решту – на вихід! Будуємо «канатну дорогу». Коли гарбузи намагаються захватити все навкруги, змайструйте їм опори зі старої драбини чи палиць. Головне – показати правильний шлях нагору. Слідкуємо за «маршрутом»: через день підв’язуйте батоги, бо ці пустуни так і норовлять звернути на криву доріжку. Організовуємо «водні процедури»: якщо немає дощу, щовечора підливайте по відру-два води під корінь. Влаштовуємо «страховку». Як тільки плоди набирають до кілограма ваги, майструємо їм гамаки. Можна з сітки або тканини. А тим, що вирішили жити на даху, робимо підпорки з дощок, бо ще скотяться, як м’ячики! Чекаємо «зірковий час». Слідкуємо за прогнозом погоди: якщо очікується нуль градусів і нижче, негайно збираємо урожай і ховаємо у погреб. Дозрілі гарбузи можуть спокійно дочекатися весни в погребі. Забезпечуємо «зимівлю». Зберігати плоди треба в прохолодному місці, але не до замерзання – підморожені гарбузи швидко псуються.

От вам і вся гарбузова наука! Тепер ви знаєте, як забезпечити себе и всю родину запасами вітамінів на всю зиму.

Посадіть різні сорти солодкого гарбуза

Мускат де Прованс – це ребристий гарбуз, від якого в захваті кожен художник, що працює в жанрі натюрморту.

Сорт Цукерка – жовтогарячі плоди, вони менші у розмірах, але їх зазвичай багато.

Арабатська (у формі лампочки) – зберігається довше за інші.

Локальні рецепти страв з гарбуза

Раніше “Одеське Життя” публікувало оригінальні рецепти страв з гарбуза, які готують на Одещині. Тисніть на посилання, готуйте та насолоджуйтесь південними відтінками їхнього смаку:

Автор – Борис ЧЕРНЕЦЬКИЙ