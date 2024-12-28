Війна, день 1039: «ситуація на фронті дещо дивна»

Ситуація на фронті: ворог вийшов на трасу від Покровська до Дніпра

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок сьогоднішнього дня на фронті зафіксовано 162 бойові зіткнення.

Минулої доби противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 37 авіаударів, у тому числі скинув 48 керованих авіабомб. Окрім цього, ворог здійснив понад 5100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з них 222 – із реактивних систем залпового вогню, задіяв для ударів понад 1900 дронів.

У той же час ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили район зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління та засіб протиповітряної оборони противника.

Найбільш гарячі напрями фронту нині – Лиманське та Покровське.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. Основні наступальні зусилля противник зосереджував у районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та у Серебрянському лісі.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Луча, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нової Праці, Шевченка, Новозавітівки, Нововасилівки та Волкового.

За словами депутата Дружківської міської ради Миколи Довбні, росіяни фактично вже вийшли на трасу від Покровська до Дніпра.

«Насправді, щодо ситуації на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна. Окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Словʼянськ. Зараз найскладніші бої і найгірша ситуація саме в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони та гуманітарним місіям, які там працюють», – зазначив депутат.

При цьому, як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ відобразили механізовані штурми армії РФ та здійснили масштабну контратаку в Курській області.

27 грудня на Курщині тривали запеклі бої – росіяни вели наступальні операції поблизу Суджі, проте українські сили відобразили масований російський механізований штурм та контратакували на широкому фронті від Коренево до Суджі.

Мінус 15 з 16 ворожих дронів

За даними Повітряних сил, у ніч на 28 грудня 2024 року противник атакував 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 08:30 28 грудня, підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БПЛА у Миколаївській області. Одного безпілотника-імітатора локаційно втрачено.

Через падіння збитих бронів пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаєві. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Невесела інформація від представника української розвідки

Росія здатна виробляти за місяць від 40 до 50 ракет «Іскандер», 30-50 «Калібрів» та близько 50 ракет «Х-101», заявив напередодні представник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Юсов.

За його словами, у запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет, і з них близько 350 «Калібрів», 500 «Оніксів», понад 50 «Кинджалів», понад 130 «Іскандерів» та понад 400 ракет класу «Х-101», « Х-55» та «Х-35».

Дрони атакували важливе для військових підприємство у Воронежі

А в російському Воронежі цієї ночі пролунало щонайменше 10 вибухів: повідомляють про атаку дронів на підприємство військово-промислового комплексу (ВПК).

«Зафіксовано попадання/уламки на території АТ «Воронежсинтезкаучук» корпорації «Сибур», яке виробляє, зокрема, термоеластопласт», – розповів екс-радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, підприємства згаданої корпорації задіяні у виробництві дронів на російському ВПК.

«Також зафіксовано роботу ППО в мікрорайонах Олександрівці та Шилово, наслідки уточнюються», – додав Андрющенко.

Удар по складу зберігання «шахедів» та інші втрати росіян

Як повідомили сьогодні вранці у Генштабі ЗСУ, Сили оборони вразили склад зберігання «шахедів» в Орловській області Росії.

У відомстві зазначили, що удару по складу зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе, що складається з низки бетонних захищених споруд, завдали 26 грудня.

«Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.», – йдеться у повідомленні.

А видання ASTRA повідомляє, що удар по складу завдали ракетами Storm Shadow і щонайменше три влучили в ціль. В результаті удару дві одиниці особового складу вс рф ліквідовано і ще сім отримали поранення.

Крім цього, Генштаб повідомляє, що минулої доби ЗСУ ліквідували орієнтовно 1690 окупантів.

Втрати техніки такі: