Вертута з гарбузом: рецепт старовинної смачної страви з Балтщини

Любов Козаченко народилась у місті Балта. Балтський край вирізняється своїм національним колоритом. Тут здавна разом живуть українці і євреї, молдавани і поляки, роми і росіяни, румуни і білоруси, татари і вірмени. І люди всіх цих національностей протягом багатьох років збагачували культуру краю: тут завжди були щедрими ярмарки, базари, працювали майстерні та фабрики з виготовлення взуття, одягу, білизни та перепліталися між собою традиційні страви.
Балтська кухня — надзвичайно приваблива і смачна. Тут також жартують, що балтянка може з нічого створити три речі: скандал, салат і капелюшок. Скандалу не чула, а ось страви та випічку Любові Михайлівни пощастило спробувати.
– Моя мама і бабусі на кухні були чарівницями. Раніше не було таких різносолів, як нині. Та вони примудрялися готувати та випікати, здавалося б, з нічого. І все було таким смачним, що пальчики оближеш, — розповідає пані Любов.
Читайте також: Мандрівка до Балти: місто старовинних храмів, таємничих підземель і героїчного минулого
Дітей у сім’ї росло четверо – троє сестричок і брат. Часто всі сідали за ліплення вареників або спостерігали за тим, як мама мудрує над вертутами. Особливо дітям подобалися вертути з гарбузом.
Сьогодні пані Любов ділиться з читачами «Одеського життя» рецептом цієї старовинної випічки.
Рецепт вертути з гарбузом
— Гарбуз можна зняти з городу або ж купити на базарі, — каже господиня.
Треба взяти:
- кілограм борошна,
- півлітри кислого молока або кефіру,
- 2 яйця,
- 250 г маргарину,
- склянку цукру,
- трохи солі,
- чайну ложку соди погасити оцтом або кислим молоком.
Замісити тісто та розділити його на 4-5 частин. Розкачати, на кожну викласти почищений і потертий на крупній тертці гарбуз та посипати його цукром. Завернути в рулети. Поставити на деко, змастити жовтком. Випікати при температурі 180 градусів 35-40 хвилин до рум’яності.
Можна готувати тісто на воді, тоді замість маргарину додавати треба 5 ложок олії.
Також рулети можна скрутити у формі мушлі. Але так я формую вертути з сиром чи капустою. Смачного!
Наступного разу поділюся з вами рецептом знаменитого балтського струделя.
Читайте також: