Вертута з гарбузом: рецепт старовинної смачної страви з Балтщини

Балтська кухня — надзвичайно приваблива і смачна. Тут також жартують, що балтянка може з нічого створити три речі: скандал, салат і капелюшок. Скандалу не чула, а ось страви та випічку Любові Михайлівни пощастило спробувати.

– Моя мама і бабусі на кухні були чарівницями. Раніше не було таких різносолів, як нині. Та вони примудрялися готувати та випікати, здавалося б, з нічого. І все було таким смачним, що пальчики оближеш, — розповідає пані Любов.

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Дітей у сім’ї росло четверо – троє сестричок і брат. Часто всі сідали за ліплення вареників або спостерігали за тим, як мама мудрує над вертутами. Особливо дітям подобалися вертути з гарбузом.

Сьогодні пані Любов ділиться з читачами «Одеського життя» рецептом цієї старовинної випічки.

Рецепт вертути з гарбузом

— Гарбуз можна зняти з городу або ж купити на базарі, — каже господиня.

Треба взяти:

кілограм борошна,

півлітри кислого молока або кефіру,

2 яйця,

250 г маргарину,

склянку цукру,

трохи солі,

чайну ложку соди погасити оцтом або кислим молоком.

Замісити тісто та розділити його на 4-5 частин. Розкачати, на кожну викласти почищений і потертий на крупній тертці гарбуз та посипати його цукром. Завернути в рулети. Поставити на деко, змастити жовтком. Випікати при температурі 180 градусів 35-40 хвилин до рум’яності.

Можна готувати тісто на воді, тоді замість маргарину додавати треба 5 ложок олії.

Також рулети можна скрутити у формі мушлі. Але так я формую вертути з сиром чи капустою. Смачного!

Наступного разу поділюся з вами рецептом знаменитого балтського струделя.

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