Гарбуз у сметанному соусі з часником: рецепт простої та дуже смачної страви

«Зараз сезон врожаю гарбузів. Приготувати з цього овоча можна багато всього смачного. А якщо звичні гарніри набридли, можна приготувати гарбуз, смажений на сковорідці. Це оригінально доповнить м’ясні страви. Буде смачно, обіцяю!» — написала нам наша постійна читачка.

Гарбуз у сметанному соусі з часником

500 г гарбуза

150 мл сметани

3-4 зубці часнику

зелень петрушки, кропу (по 1 пучку)

2 ч.л. паприки

сіль, чорний перець.

Гарбуз почистити від шкірки, нарізати кубиками, обсмажити на олії до золотавої скоринки. Сметану змішати з посіченою зеленню, подрібненим часником, посолити, поперчити, додати паприку, перемішати. Соус додати до гарбуза, перемішати і тушкувати під кришкою 5-7 хвилин. Гарбуз має стати м’яким, але не розваритися. Смачного!