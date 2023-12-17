Гарбуз у сметанному соусі з часником: рецепт простої та дуже смачної страви

Рецептом приготування гарбуза у сметанному соусі з часником поділилася постійна читачка «Одеського життя» з села Новоселівка Кілійської громади Тетяна Райкова. Це проста, але дуже смачна страва, яку вона готує своїй родині.
«Зараз сезон врожаю гарбузів. Приготувати з цього овоча можна багато всього смачного. А якщо звичні гарніри набридли, можна приготувати гарбуз, смажений на сковорідці. Це оригінально доповнить м’ясні страви. Буде смачно, обіцяю!» — написала нам наша постійна читачка.
Гарбуз у сметанному соусі з часником
- 500 г гарбуза
- 150 мл сметани
- 3-4 зубці часнику
- зелень петрушки, кропу (по 1 пучку)
- 2 ч.л. паприки
- сіль, чорний перець.
Гарбуз почистити від шкірки, нарізати кубиками, обсмажити на олії до золотавої скоринки. Сметану змішати з посіченою зеленню, подрібненим часником, посолити, поперчити, додати паприку, перемішати. Соус додати до гарбуза, перемішати і тушкувати під кришкою 5-7 хвилин. Гарбуз має стати м’яким, але не розваритися. Смачного!