Новини Одеси та Одеської області

Гарбуз у сметанному соусі з часником: рецепт простої та дуже смачної страви

Гарбуз у сметанному соусі з часником: рецепт простої та дуже смачної страви

Рецептом приготування гарбуза у сметанному соусі з часником поділилася постійна читачка «Одеського життя» з села Новоселівка Кілійської громади Тетяна Райкова. Це проста, але дуже смачна страва, яку вона готує своїй родині.

«Зараз сезон врожаю гарбузів. Приготувати з цього овоча можна багато всього смачного. А якщо звичні гарніри набридли, можна приготувати гарбуз, смажений на сковорідці. Це оригінально доповнить м’ясні страви. Буде смачно, обіцяю!» — написала нам наша постійна читачка.

рецепт гарбуз

Гарбуз у сметанному соусі з часником

  • 500 г гарбуза
  • 150 мл сметани
  • 3-4 зубці часнику
  • зелень петрушки, кропу (по 1 пучку)
  • 2 ч.л. паприки
  • сіль, чорний перець.

Гарбуз почистити від шкірки, нарізати кубиками, обсмажити на олії до золотавої скоринки. Сметану змішати з посіченою зеленню, подрібненим часником, посолити, поперчити, додати паприку, перемішати. Соус додати до гарбуза, перемішати і тушкувати під кришкою 5-7 хвилин. Гарбуз має стати м’яким, але не розваритися. Смачного!

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати