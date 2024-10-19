7 секретів одеського Міського саду, про які ви не знали (відео)

Чи знаєте ви, який одеський пам’ятник перевзули? А який зберігає голос міста? Яка одеська скульптура зроблена з помилкою. Про ці та інші незвичайні пам’ятки Міського саду ви дізнаєтеся із відео «Одеського Життя».
У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» експерт нашого видання Олександр Отдєльнов відповідає на такі запитання:
- Який одеський пам’ятник можна послухати?
- Де можна знайти скульптуру з помилкою?
- Де в Одесі стоїть перевзутий пам’ятник?
Міський сад був створений молодшим братом Йосифа Дерибаса Феліксом у далекому 1803 році, який став родоначальником одеської династії Дерибасів. Він виписав із-за кордону та акліматизував в Одесі акацію, а у 1806 році дарував свій сад місту. Так біла акація стала головним одеським деревом та одним з символів міста.
Хто такий Сергій Уточкін
Пам’ятник, створений скульптором Токаревим та відкритий у 2001 році. Уточкін був спортсменом, перегонником, авіатором, шибайголовою та кумиром одеситів на початку XX сторіччя.
Саме Уточкін першим з’їхав по Потьомкінських сходах на велосипеді, потім на мотоциклі, а згодом на автомобілі. Він був першим одеським льотчиком та прожив дуже яскраве, насичене, але коротке життя – 39 років.
Де в Одесі перевзутий пам’ятник
Пам’ятник великому співаку, актору та музиканту Леоніду Осиповичу Утьосову. був відкритий у 2000 році. За словами скульптора Токарева, коли скульптура була майже готова, з’ясувалося, що туфлі на неї не відповідають моді тих часів. Пам’ятник був терміново перевзутий в черевики та став єдиною в Одесі «перевзутою» скульптурою!
Який одеський пам’ятник можна послухати
Інтерактивна композиція являє собою бронзовий старовинний грамофон, що уособлює «Одесу, що звучить». Чотири боки пам’ятника – це фасади одеських будинків з безліччю деталей міських будівель і дворів. Це перший в місті пам’ятник з QR-кодом за яким можна послухати звуки Одеси.
Яка одеська скульптура зроблена з помилкою
Скульптурна група «Лев та левиця» створена Огюстом Каєном для дачі Маразлі на Французькому бульварі, але у 1927 році була перенесена до Міськсаду. Скульптор припустився невеликої помилки – у лева під лапами лежить щойно впольований кабан. Але в природному середовищі леви ніколи не полюють – це обов’язок левиць. А леви займаються виключно охороною прайду.
Ми розповіли вам про чотири секрети Міськсаду, а де в Одесі стоїть пам’ятник, що став провокацією, де заховане послання майбутнім одеситам та який пам’ятник у Міському саді є найліричнішим, дивіться у новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».
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Фото Марії Котової