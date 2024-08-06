В ротонді одеського Міського саду – незвична виставка (фоторепортаж)

Незвичним здається все. Бо й часи в нас незвичні. «Мовні вправи» – це виставковий проєкт про мову та деколонізацію.

Як повідомляють у музеї ім. О. Блещунова, «мета події – створити простір для діалогу та запросити громадськість до рефлексії на тему мови як інструменту деколонізації, без нав’язування конкретних ідей чи ідеологій».

Виставка складається з творів українських художників, які переосмислюють колоніальний досвід української нації та пропонують зробити це і нам з вами.

«В цілому проєкт присвячений українцям з південного регіону країни та їх особистим відносинам з мовою. Адже всередині вони – справжні та патріотичні українці, для багатьох з них це свідома громадянська позиція. Але через русифікацію, яка зробила російську мову основною робочою саме у південному регіоні на довгі десятиріччя, у цих «внутрішніх українців» виникає мовний бар’єр», – зазначають організатори.

І якщо у самому музеї цей виставковий проєкт супроводжується дискусіями, обговореннями та іншими заходами, то виставка у Міському саду – це його своєрідна презентація просто неба.

Поруч з представленими роботами – пояснення мети проєкту, що реалізується за підтримки фундації Artists Support Ukraine, а також агенції та ГО Port of Culture.

Фото авторки