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В ротонді одеського Міського саду – незвична виставка (фоторепортаж)

В ротонді одеського Міського саду – незвична виставка (фоторепортаж)

Ротонда одеського Міського саду виглядає незвично: тут, на огорожі, представлений виставковий проєкт «Мовні вправи». Точніше, ми можемо побачити лише деякі роботи цього незвичного проєкту, з яким у повному обсязі можна ознайомитись в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій імені О.В. Блещунова.

Незвичним здається все. Бо й часи в нас незвичні. «Мовні вправи» – це виставковий проєкт про мову та деколонізацію.

Як повідомляють у музеї ім. О. Блещунова, «мета події – створити простір для діалогу та запросити громадськість до рефлексії на тему мови як інструменту деколонізації, без нав’язування конкретних ідей чи ідеологій».

Выставка в Горсаду
Проект одесского музей в Горсаду
Выставочный проект Горсаду
Выставка в ротонде одесского Горсада
В одесском Горсаду - необычная выставка
Выставка о деколонизации в Одессе

Виставка складається з творів українських художників, які переосмислюють колоніальний досвід української нації та пропонують зробити це і нам з вами.

«В цілому проєкт присвячений українцям з південного регіону країни та їх особистим відносинам з мовою. Адже всередині вони – справжні та патріотичні українці, для багатьох з них це свідома громадянська позиція. Але через русифікацію, яка зробила російську мову основною робочою саме у південному регіоні на довгі десятиріччя, у цих «внутрішніх українців» виникає мовний бар’єр», – зазначають організатори.

Выставочный проект «Мовні вправи» в Одессе
В Горсаду Одессы открылась выставка «Мовні вправи»
В одесском Горсаду представили выставочный проект «Мовні вправи»
Необычный проект в одесском Горсаду
«Мовні вправи»: высставка в одесском Горсаду
Выставочный проект «Мовні вправи» в ротонде одесского Горсада

І якщо у самому музеї цей виставковий проєкт супроводжується дискусіями, обговореннями та іншими заходами, то виставка у Міському саду – це його своєрідна презентація просто неба.

Поруч з представленими роботами – пояснення мети проєкту, що реалізується за підтримки фундації Artists Support Ukraine, а також агенції та ГО Port of Culture.

Проект «Мовні вправи» в Одессе
Необычная выставка в ротонде Горсада в Одессе
Выставочный проект в ротонде Горсада
В Одессе представили проект о деколонизации «Мовні вправи»
«Мовні вправи»: проект одесского музея в Горсаду
В ротонде одесского Горсада - новая выставка

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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