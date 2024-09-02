Температура морської води в Одесі сьогодні, 2 вересня: комфортно

Поки осінь не заявила про себе повною мірою, можна сміливо продовжувати купальний сезон. 2 вересня повітря вдень прогріється до 28-33°С, а морська вода біля берегів Одеси залишається, як і раніше, досить комфортною для купання.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у понеділок, 2 вересня, температура морської води біля одеського узбережжя становитиме 22-23°С.
А за даними ресурсу Seatemperature, Чорне море біля Одеси прогріється до 23.6°C.
Згідно з прогнозом, найближчими днями значення температури води в Одесі незначно зменшуватиметься і через 10 днів становитиме 21.7°C.
Температура води в курортних місцях Одеської області сьогодні: