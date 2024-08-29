«Тут була фортеця і місто»: коли з’явиться меморіальна дошка на Приморському бульварі в Одесі?

«Дуже дискусійне питання»

Наш співрозмовник – уповноважена особа ГО «Одесі – 600» Валерій Ліверінов. Сумну історію (але все ж з надією на втілення ідеї) почули ми від нього.

Ще у 2015 році ГО «Одесі – 600» виступила з ініціативою встановити пам’ятну дошку на честь Хаджибея. Де? Звісно, на тій території, де в ХV-XVIII ст. була фортеця і місто Кочубіїв-Хаджибей… А це, як ми знаємо, зовсім поруч з Дюком – там, де розташоване одне з напівциркульних будівель (зараз це Приморський бульвар, 7).

Нагадаємо, це один із циркульних («напівциркульних») будинків за спиною у Дюка (праворуч від пам’ятника, якщо дивитися на обличчя Дюка).

Це колишня будівля державних установ та громадських організацій, будівля присутніх місць. Будівництво: Боффо Ф.К., 1826-1830 рр. Реконструкція – 1857 р. Відновлення та реконструкція – 1947-1949 рр. У будівлі у свій час розміщувалася міська дума і засідав військово-окружний суд.

Так, все почалось у 2015 році… От з тої пори «і пішло-поїхало».

– Ми тільки в Історико-топонімічну комісію з 2015 року зверталися шість разів з цією пропозицією. Мабуть, було «не на часі»… Та все змінилось у минулому році.

Як розповідає Валерій, влітку 2023 року Історико-топонімічна комісія узгодила текст і адресу майбутньої пам’ятної дошки.

В тексті зазначається, що історія Одеси розпочалася не з 18-го, а 15-го століття – з Хаджибея.

«Дуже дискусійним було питання про пам’ятну дошку на честь Хаджибея. Це питання неодноразово виносилося. І знов була дуже гаряча дискусія. Нарешті прийняли рішення що вона з’явиться на Приморському бульварі», – написав на своїй сторінці одеський історик і гід Олександр Бабіч.

Валерій показує мені дизайн майбутньої дошки. Вчитуюсь в текст: «Тут і на прилеглій території в ХV-XVIII ст. була фортеця і місто Кочубіїв-Хаджибей – місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса».

До речі, нагадаємо, що Вікіпедія дає нам історичну довідку: «Одеса – сучасна назва, від 1795 року. Уперше назва Одеса з’явилася 10 (21) січня 1795 року»…

Де ж дошка?

– Меморіальну дошку, її дизайн, текст ми вже узгодили з усіма інстанціями. Навіть у Міністерстві культури України, а перед тими – з усіма місцевими профільними департаментами, – додає Валерій.

…Дивлюсь на макет. Його автор – справжній майстер, народний художник України Анатолій Кравченко, який і буде втілювати у життя цю меморіальну дошку, що стане прикрасою і історичною пам’яткою на фасаді однієї з найкрасивіших будівель міста.

Тож, «дуже дискусійне питання» вирішено? Де ж дошка?..

– Нам Міністерством культури рекомендовано отримати ще одне узгодження – з власником будівлі, на фасаді якої плануємо встановити дошку. А це на сьогоднішній день справа дуже важка, – розповідає Валерій Ліверінов.

Тож поки що дивимось тільки на світлину ескізу майбутньої меморіальної дошки…

Фото авторки, фото кольорового ескізу дошки – Валерій Ліверінов