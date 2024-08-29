«Здесь была крепость и город»: когда появится мемориальная доска на Приморском бульваре в Одессе?

«Очень дискуссионный вопрос»

Наш собеседник – уполномоченное лицо ОО «Одессе – 600» Валерий Ливеринов. Грустную историю (но все же с надеждой на воплощение идеи) услышали мы от него.

Еще в 2015 году ОО «Одессе – 600» выступило с инициативой установить памятную доску в честь Хаджибея. Где? Конечно, на территории, где в ХV-XVIII вв. была крепость и город Хаджибей…

А это, как мы знаем, совсем рядом с Дюком – там, где расположено одно из полуциркульных зданий (сейчас это Приморский бульвар, 7).

Напомним, это один из циркульных («полуциркульных») домов за спиной у Дюка (справа от памятника, если смотреть на лицо Дюка). Это бывшее здание государственных учреждений и организаций, здание присутствующих мест. Строительство: Боффо Ф.К., 1826-1830 гг. Реконструкция – 1857 г.

Восстановление и реконструкция – 1947-1949 гг. В здании одно время размещалась городская дума и заседал военно-окружной суд.

Да, все началось в 2015 году… Вот с тех пор «и пошло-поехало»…

– Мы только в Историко-топонимическую комиссию с 2015 года обращались шесть раз с этим предложением. Наверное, было «не ко времени»…

Но все изменилось в прошлом году. Как рассказывает Валерий, летом 2023 года историко-топонимическая комиссия согласовала текст и адрес будущей памятной доски.

В тексте отмечается, что история Одессы началась не с 18-го, а в 15-м веке – с Хаджибея.

«Очень дискуссионным был вопрос о памятной доске в честь Хаджибея. Этот вопрос неоднократно выносился. И снова была очень горячая дискуссия. Наконец-то приняли решение, что она появится на Приморском бульваре», – написал тогда на своей странице одесский историк и гид Александр Бабич.

Валерий показывает мне дизайн будущей доски.

Вчитываюсь в текст: «Тут і на прилеглій території в ХV-XVIII ст. була фортеця і місто Кочубіїв-Хаджибей – місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса».

Кстати, напомним, что Википедия дает нам историческую справку: «Одесса – современное название, с 1795 года. Впервые название Одесса появилось 10 (21) января 1795 года»…

Где доска?

– Мемориальную доску, ее дизайн, текст мы уже согласовали со всеми инстанциями. Даже в Министерстве культуры Украины, а перед теми со всеми местными профильными департаментами, – добавляет Валерий.

Смотрю на макет. Его автор – настоящий мастер, народный художник Украины Анатолий Кравченко. Он и будет претворять в жизнь эту мемориальную доску, которая станет украшением и исторической достопримечательностью на фасаде одного из самых красивых строений города.

Итак, «очень дискуссионный вопрос» решен?.. Где же доска?

– Нам Министерством культуры рекомендовано получить еще одно согласование – с владельцем здания, на фасаде которого планируем установить доску. А это на сегодняшний день дело очень тяжелое, – рассказывает Валерий Ливеринов.

Так что пока смотрим только на фотографию эскиза будущей мемориальной доски…

Фото автора, фото цветного эскиза доски – Валерий Ливеринов