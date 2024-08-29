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Температура морської води в Одесі сьогодні, 29 серпня: комфортна

Температура морської води в Одесі сьогодні, 29 серпня: комфортна

На сьогодні синоптики знову оголосили штормове попередження, очікується гроза. Але якщо прогноз не справдиться, то сміливо можна купатися – температура повітря і води в Чорному морі залишається комфортною.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у четвер, 29 серпня, температура морської води біля берегів Одеси буде не нижчою за 24-25°С.

Аналогічні дані наводить ресурс Seatemperature, згідно з якими Чорне море поблизу Одеси прогріється до 25.0°C.

Найтепліша вода сьогодні в Україні зафіксована в Затоці, її значення становить 26.0°C.

Таблиця з поточними температурними даними і тенденціями загалом у деяких містах регіону:

 

вода

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