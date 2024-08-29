Анекдот дня: як Сема книгу за історію Одеси писав

– І привіт вам, Соломоне Марковичу! А чи ви вже читали мою книгу за історію Одеси?

– Сьомчику, а там є за Ізю та його бабусю з Ремісленою?

– Ні.

– Ну, а за сім’ю Боренбоймів та за їхні справи за румунів?

– Ні.

– Таки за Марика Лапідуса, якого поважав сам Рібас, там є щось?

– Ні.

– Ой, Сема! У мене таки є думка, що ти писав свою книгу в нашому місті проїздом!!!

***

Ізя, я тебе благаю, що це ти таке слухаєш?!

– Це реп – єврейська народна музика.

– Вирішив таки гарно пожартувати? Думаєш я не знаю, що реп придумали негри?

– Послухай, Додіку – ось ти наймаєш дівчат, вони співають-стараються, ти тільки під шумок вставляєш слівця і при цьому вважаєшся солістом і лідером групи… І таки скажи чесно, ти правда віриш, що таку геніальну шнягу могли придумати якісь там негри?

***

Репліка в одеському трамваї:

– Не нервуйте, мадам, не мніть обличчя!

***

Якщо мама вважає, що ви багато їсте і спите, то це, таки, не ваша мама, а мама вашої дружини.

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