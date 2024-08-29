Анекдот дня: як Сема книгу за історію Одеси писав

Всім привіт і доброго ранку! Отже, сьогодні четвер, а отже – вже не рано починати таки готуватися до вихідних! Отже, налаштовуємось на позитивну хвилю, наприклад за допомогою порції доброго одеського гумору від «Одеського життя».
– І привіт вам, Соломоне Марковичу! А чи ви вже читали мою книгу за історію Одеси?
– Сьомчику, а там є за Ізю та його бабусю з Ремісленою?
– Ні.
– Ну, а за сім’ю Боренбоймів та за їхні справи за румунів?
– Ні.
– Таки за Марика Лапідуса, якого поважав сам Рібас, там є щось?
– Ні.
– Ой, Сема! У мене таки є думка, що ти писав свою книгу в нашому місті проїздом!!!
***
Ізя, я тебе благаю, що це ти таке слухаєш?!
– Це реп – єврейська народна музика.
– Вирішив таки гарно пожартувати? Думаєш я не знаю, що реп придумали негри?
– Послухай, Додіку – ось ти наймаєш дівчат, вони співають-стараються, ти тільки під шумок вставляєш слівця і при цьому вважаєшся солістом і лідером групи… І таки скажи чесно, ти правда віриш, що таку геніальну шнягу могли придумати якісь там негри?
***
Репліка в одеському трамваї:
– Не нервуйте, мадам, не мніть обличчя!
***
Якщо мама вважає, що ви багато їсте і спите, то це, таки, не ваша мама, а мама вашої дружини.
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