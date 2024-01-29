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Тарифи на електрику для українців зростуть уже цього року: коли і на скільки

Тарифи на електрику для українців зростуть уже цього року: коли і на скільки

Тариф на електроенергію в Україні може бути підвищено вдвічі вже до вересня. До цього непопулярного рішення українську владу підштовхують наші партнери.

Про підвищення тарифу на електроенергію повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв’ю “Телеграф”.

Він зазначив, що у вересні 2023 року Україна отримала публічний лист від Білого дому з переліком реформ, які потрібно виконати, щоб надалі отримувати фінансову та військову допомогу від США.

За його словами, серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики – лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. За цією реформою відведено дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року.

Нагорняк зазначив, що ціна на електрику може зрости приблизно вдвічі – трохи менше, ніж 6 гривень.

“Звичайно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи зі списку були виконані без запізнень. Зокрема, збільшення кількості детективів НАБУ, розширення їхніх повноважень”, – зазначив Сергій Нагорняк.

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Сергій Нагорняк

Що дасть підвищення тарифів?

За словами Сергія Нагорняка, фактично, кожного без винятку українця дотують дві державні компанії – “Енергоатом” та “Укргідроенерго”. Ринкова ціна на електроенергію становить від 5 до 6 гривень за кіловат-годину, і це без урахування тарифу на диспетчеризацію та доставку. Тариф для населення за спожиту електроенергію – 2 гривні 64 копійки, тобто населення дотують приблизно на 120 мільярдів гривень.

Лібералізація тарифів дасть змогу державним компаніям перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, а “Укргідроенерго” – почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюють у 1,2 млрд доларів США.

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Нардеп наголосив, що важливо залишити субсидування для тих категорій осіб, які не мають можливості платити таку ціну:

“Держава разом із нашими партнерами має в такому разі підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без винятку”.

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