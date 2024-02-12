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Такого не було за весь період незалежності: як змінилися справи у Ренійського порту під час війни

Такого не було за весь період незалежності: як змінилися справи у Ренійського порту під час війни

У 2020 році справи у державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» були кепські: міськрада навіть звільняла його від податку на землю — щоб уповільнити падіння в боргову яму. Лише за оренду землі порт заборгував 42 мільйони гривень. А ще були борги із зарплати та інші. Як у часи великої війни почуває себе форпост України на Дунаї?

Курка, що несе золоті яйця

Директор підприємства Сергій Строя

Директор підприємства Сергій Строя

За словами директора підприємства Сергія Строя, ситуація докорінно змінилась. У 2023 році ДП «РМТП» перерахував до держбюджету понад 300 мільйонів гривень податків та зборів, до місцевого – понад 40 мільйонів. При цьому на рахунки підприємства надійшли сотні мільйонів чистого прибутку, що надало можливість зароблені гроші інвестувати у розвиток.

— Минулого року ми ставили завдання вийти на показник 4 мільйони тонн — гарна цифра. Трохи не вистачило: вантажоперевалка склала 3 мільйони 993 тисячі тонн, при плані у 2 мільйони 990 тисяч – це був результат 2022 року, — каже Сергій Строя. — Такого показника перевалки, як у 2023-му, не було за весь період незалежності України. Я зараз говорю лише про показники ДП «РМТП», адже крім нас ще є понад десяток портових операторів, терміналів, чиї показники теж входять до загальної суми, яку показує «Адміністрація морських портів України» як вантажообіг Ренійського морського порту.

— Чи правда, що середня заробітна плата в порту – 35 тисяч гривень на місяць?

— За підсумками минулого року, з урахуванням премій, вийшло навіть трохи більше. Зараз у колективі працюють 353 особи. Побільшало працівників на перевантажувальному терміналі: докерів, стивідорів, тальманів, яких катастрофічно не вистачало. Набрали співробітників у такелажний склад. У Рені важко знайти професійного зварювальника, кваліфікованого слюсаря, представників інших робітничих професій — багато хто свого часу виїхав на заробітки за кордон. 

Порт на кордоні першим тримає удар

— Наш порт відрізнявся від усіх інших тим, що завжди був залежним від політичних подій, — продовжує керівник підприємства. — Хто в портах Великої Одеси, в Миколаївських портах чи на Азові замислювався про те, що буде з їхнім завантаженням у період війни в колишній Югославії? А Придністровський конфлікт, коли залізницю перекривали то одні, то інші? Кого це цікавило (я зараз говорю про людей, зайнятих у портовій діяльності), крім нас? Та нікого! І ось у період війни в Україні, яка, безумовно, торкнулася всіх портів… Язик не повертається сказати, що ми в плані завантаження отримали преференції. Як можна говорити про преференції, коли йдеться про війну, коли гинуть люди.

— Скажімо так: на порт Рені та інші порти на Дунаї лягла важлива місія – здійснювати відвантаження українського зерна на експорт, що підтримало економіку України, наш аграрний сектор у воєнний час.

— Це так: коли у 2022 році порти Великої Одеси перестали працювати, на Дунай пішли великі потоки вантажів. У 2023-му їх побільшало, бо ми активізували діяльність. Але останнім часом, дякувати Богові, вже запрацювали чорноморські порти, і ті вантажі, які зайшли на Дунай, повернулися до рідних портів. Відповідно, у нас обсяги впали.

Наше завдання — утримати, наскільки це можливо, те, що прийшло зараз, і повернути все те, що колись з різних причин від нас пішло. З грудня ми вже знизили тарифи на послуги, причому за деякими позиціями дуже помітно.

Механізація, що підіймає настрій

засоби механізації від партнерів з-за кордону

— Зароблені сотні мільйонів дозволили інвестувати у розвиток. Що зроблено?

– Коли у березні минулого року я був призначений на посаду директора, почав з кранового господарства. Крани – основа всіх основ, коли йдеться про виконання договорів. Але вони були в такому стані, що деякі вже не працювали, інші працювали просто на знос. Тому ми насамперед зайнялися ремонтом кранів великої вантажопідйомності. Процес ремонту відбувається в режимі нон-стоп. Крім цього, придбали вантажозахоплювальні пристрої. Наш такелажний склад працює цілодобово. 

— А як справи з малою механізацією?

— Ми отримали навантажувачі від американських партнерів, які надають Україні безоплатну допомогу у період війни. Частину придбали за кошти підприємства. Коли я хочу підняти собі настрій, їду в порт і тішуся нашим парком автонавантажувачів.

Флот не для того, щоб фотографуватись

— На сайті ДП «РМТП» є інформація про те, що цього року планується провести ремонт буксира «Інженер Шлаєн» (приблизно на 25 мільйонів) та службового катера «Юпітер» (приблизно на 8 мільйонів гривень). Які буксири на сьогодні має порт?

— Минулого року ми відремонтували буксир «Хірург Романов», у грудні він почав працювати. Я вже помітив: витрати нижчі, ніж ті доходи, які буксир приносить.

Ми ремонтуємо катер «Юпітер», який буде використовуватись для доставки комісій.

На 2024 рік плануємо ремонт буксира «Інженер Шлаєн», але будемо враховувати обставини — чи потрібний ще один буксир? Просто нарощувати флот для того, щоб фотографуватись із суднами, я не збираюся.

— Які ще капіталовкладення може собі дозволити підприємство і які є пріоритети?

— Що означає «дозволити»? Необхідно діяти з урахуванням тенденцій. 

Проблема портів на Дунаї в тому, що не вистачає критих складів, тому ми б хотіли побудувати ще один критий склад — ця послуга дуже затребувана.

— Під час атак ворожих дронів постраждало чимало складських приміщень у багатьох портових операторів. Чи великої шкоди зазнала складська частина ДП «РМТП»?

Порт Рени, разрушенные в июле 2023 г. вражескими дронами зерновые склады ЧП «Транс-Экспо»

— Шкода була нанесена значна, проте склади можна відновити. Вони були збудовані за часів Радянського Союзу, який постійно готувався до війни. У нас два найпотужніші склади з армованою бетонною покрівлею, тому вони постраждали менше, ще один постраждав значно сильніше.

У кращі часи вистояти… складніше

— Коли на околицях портів на Дунаї стояли тисячі фур в очікуванні розвантаження, знов було порушено питання щодо необхідності будівництва залізничної колії, яка з’єднає порт Рені з мережею «Укрзалізниці». На якому етапі сьогодні це питання?

— Про те, що вкрай необхідно будувати колію, в одному з інтерв’ю заявляв директор регіональної філії «Одеська залізниця» Сергій Нікулін. Це було приблизно пів року тому, прогноз будувався на тодішній ситуації. Але обставини змінилися, про що я вже розповів. І розмови на цю тему припинились.

Хоча й сьогодні ДП «РМТП» дає результати, якими можуть похвалитися одиниці. Миколаївські порти не працюють, а були дуже потужними. Не працює Херсон, не працює Ольвія. Одиниці працюють, а кількість силових структур та всіляких органів контролю, до речі, зросла!

— Сергію Костянтиновичу, ви п’ятнадцять років очолювали порт Рені, причому у найскладніші часи його стагнації. Напевно, зараз працювати – легше?

— Знаєте, я сам себе запитую: коли було легше? Коли намагалися зводити кінці з кінцями, щоб зберегти порт? Коли треба було проводити скорочення, аби вистачало грошей на зарплатню? Чи зараз, коли чистий прибуток та податки обчислюються сотнями мільйонів? Так от, у мене немає однозначної відповіді.

Тоді я прокидався серед ночі від думки — як вчасно виплатити зарплатню? Тепер теж думаю, наприклад, про чергове судове провадження, в якому йдеться про те, що ми нібито на користь якихось приватних структур позачергово поставили судно під завантаження. Читаєш – нісенітниця: порт ще у 2013 році був розділений, ці питання не входять до компетенції керівництва ДП «РМТП».

Зараз в мене сильні заступники. У команді Валерій Бабенко, Віктор Мєркулов, Юрій Піщало. Вони – люди пенсійного віку, досвідчені фахівці, які пропрацювали у порту Рені все життя. У мене новий заступник з економіки Ігор Зубрич, теж професіонал із великим досвідом. Часто повторюю: я та моя «молода» команда. 

Починав працювати у Ренійському морському торговельному порту ще в 1984 році стивідором, це була перша моя посада. Пройшов усі сходинки, дійшов до начальника порту. Отже, ви спитали, коли мені було легше працювати керівником? Так от, скажу: у гірші часи я пропрацював 15 років, а в сучасних умовах не може бути й мови, щоб стільки вистояти, – у кращому разі декілька років.

— Попри всі складнощі, бажаємо успіхів вам і вашій «молодій» команді!

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

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