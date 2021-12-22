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США глазами журналистов «Одесской жизни». Сцена №3: Американская провинция

США глазами журналистов «Одесской жизни». Сцена №3: Американская провинция

Журналистам «Одесской жизни» представилась возможность побывать в Соединенных Штатах Америки. Мы отправились на другой континент на стажировку в рамках «Украинской программы медиа партнерства». Узнать об особенностях работы и перенять опыт коллег мы смогли в столице США — Вашингтоне, и небольшом городке в штате Вирджиния — Роаноке.
И, конечно, мы не могли не рассказать своим читателям о том, что нас удивило, впечатлило или даже разочаровало в США. Показываем реальную Америку глазами журналистов «Одесской жизни».

Блок третий. Американская провинция

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Американская мечта. Знаете такое выражение? Всезнающая Wikipedia объясняет это так: американская мечта — выражение, часто употребляемое для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.

Какие они, эти идеалы, вопрос второй. Но уж точно это мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает. Так большинство граждан США и строят свою жизнь, свой быт, свой круг общения, свои социальные связи.

Особенно ярко это заметно в небольших, я бы сказала, провинциальных городках США. Таких как город Роанок.

История и география

Находится он в штате Вирджиния, на юго-востоке США. Население – порядка 100 тысяч человек, а с пригородами – все 300 тысяч. Он занимает 298 место по численности населения в США, 10-е место в штате. Роанок разделен пополам одноименной рекой. Говорят, что название происходит от алгонкинского слова, означающего «деньги-ракушки».

Роанок. Панорама

Роанок. Панорама

Поселение, изначально называвшееся Биг Лик, было основано в 1852 году. В 1882 году его переименовали в Роанок. В XX веке благодаря удачному географическому положению посреди речной долины Роанок (город расположен между штатами Теннесси и Мэриленд), этот город становится для Вирджинии важным транспортным узлом и начинает быстро разрастаться, поглотив соседние населенные пункты. Здесь развита промышленность – мебельная, швейная, пищевая.

Невысотный Роанок

Невысотный Роанок

В наше время этот городок представляет собой коммерческий и культурный центр целого ряда окружающих его районов Вирджинии.

Роанок. Улицы
Роанок. Улицы
Роанок. Даунтаун
Роанок. Даунтаун
Роанок старый город Вид со смотровой
Роанок. Старый город. Вид со смотровой площадки

Мы уже рассказывали о том, что увидели журналисты «Одесской жизни» в США: сцена №1 — выборы в Америке.

Супердороги

Первое, что бросилось в глаза на пути в Роанок, – это дороги. Они здесь потрясающие – ровные, широкие, с заметной и понятной разметкой. Впрочем, такой подход к дорогам характерен для всех Штатов. Дороги здесь, если строят, то, продумывая все детали и спорные моменты.

Если это трасса – то обязательно должны быть места отдыха для водителей и пассажиров. И не только для дальнобоев, как это часто принято у нас, а для всех. И места эти, между прочим, бесплатные. Да, еда, напитки, спальное место – это за деньги. А вот туалет (кстати, постоянно убираемый и отапливаемый), вода и собственно место для стоянки – все бесплатно. Здесь даже беседки для барбекю имеются, и тоже в свободном пользовании.

Если же это городская магистраль – то обязательно есть разметка, многочисленные светофоры, которые работают круглосуточно, хорошие развязки – для разворотов, например, и, конечно, многочисленные парковки. У супермаркетов, торговых центров, ресторанов и кафе – разумеется, бесплатные. В других местах могут работать паркоматы.

В общем, здесь рай для автомобилистов.

Город не для пешеходов

Чего абсолютно не скажешь о пешеходах. Об их существовании в Роаноке словно и не знают вовсе. В старой и жилой части города совершенно нет тротуаров. От слова «совсем». Ни вдоль дорог, ни перед магазинами, ни перед разного рода учреждениями. Вообще нет тротуаров. Есть проезжая часть, довольно высокий бордюр и пушистый зеленый газон, по которому просят не ходить. И все!

В Роаноке тоже популярны самокаты

В Роаноке тоже популярны самокаты

Непривычным украинским путешественникам приходилось на свой страх и риск ходить по обочине, и мелкими перебежками – к неудовольствию американцев – преодолевать газоны.

А что еще хуже – здесь не учтены интересы пешеходов на проезжей части. То есть зебр или светофоров для пешеходов тоже нет. Переходить дорогу приходится на удачу.

Дорога в Роаноке

Дорога в Роаноке

А когда мы спросили у американских коллег, как правильно перейти дорогу в таком случае, они нам с легким смущением посоветовали: «бегом!».

Улица в Роаноке

Улица в Роаноке

Нет, вы не подумайте, что это такая позиция властей или общества. Это просто историческая подоплека. Так уж сложилось. Когда строили дороги в Роаноке, автомобили были у всех (собственно, как и сейчас), а потому в тротуарах особой необходимости просто не было. Сегодня горожане тоже в основном передвигаются на машинах. За рулем здесь и молодые, и пожилые. Даже в магазин – на своем пикапе или малолитражке. Так и живут.

Даунтаун

Другое дело – Даунтаун (Downtown) – деловой центр Роанока. Здесь все по-другому. Более активный трафик, больше людей на улицах, больше высотных зданий.

Роанок. Даунтаун.

Роанок. Даунтаун.

А главное – здесь есть и тротуары, и общественный транспорт. Причем замечательный общественный транспорт. Большие и вместительные автобусы, которые ходят по расписанию, удобны не только обычным пассажирам, но и приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями и даже велосипедистов с их железными конями.

В Даунтауне проходят железнодорожные пути Норфолк и Вестерн, соответственно есть станция и перрон. А еще – Транспортный музей Вирджинии.

Роанок. Даунтаун

Роанок. Даунтаун

Также в этой части города стоит самое высокое здание в Роаноке и самое высокое в Юго-Западной Вирджинии здание — Башня Уэллс Фарго (The Wells Fargo Tower). Это офисное здание в 21 этаж в высоту — 98 метров было построенное в 1991 году.

Туристический центр

Роаноке — привлекательное туристическое место. Расположенный в живописной долине город – доступен для любителей активного отдыха все четыре сезонна в году.

Башня Уэллс Фарго

Башня Уэллс Фарго

Здесь хорошо будет велосипедистам, любителям походов и водных прогулок, скалолазам и рыбакам. Для этих категорий туристов в распоряжении — Mill Mountain Park.

Стоянка для отдыха
Стоянка для отдыха
Стоянка для отдыха

Этот парк площадью в 230 гектаров насчитывает более 17 километров многоцелевых маршрутов (походы, прогулки и езда на велосипеде).

Вид от Mill Mountain Star

Вид на Роанок от Mill Mountain Star

Вершина Милл-Маунтин – самая высокая точка в городе (высота – почти 520 метров).

Mill Mountain Star

Mill Mountain Star

А еще в этом парке находится самая известная достопримечательность Роанока — Mill Mountain Star. Этот причудливый ориентир, построенный в 1949 году как временное рождественское украшение, сегодня внесен в Национальный реестр исторических памятников США. Гигантская звезда закреплена на высоте 27 метров и каждый вечер до полуночи светит на расстояние до 60 миль.

Мы уже рассказывали о том, что увидели журналисты «Одесской жизни» в США: сцена №2 — еда в Америке.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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