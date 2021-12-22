США глазами журналистов «Одесской жизни». Сцена №3: Американская провинция

Журналистам «Одесской жизни» представилась возможность побывать в Соединенных Штатах Америки. Мы отправились на другой континент на стажировку в рамках «Украинской программы медиа партнерства». Узнать об особенностях работы и перенять опыт коллег мы смогли в столице США — Вашингтоне, и небольшом городке в штате Вирджиния — Роаноке. И, конечно, мы не могли не рассказать своим читателям о том, что нас удивило, впечатлило или даже разочаровало в США. Показываем реальную Америку глазами журналистов «Одесской жизни».

Блок третий. Американская провинция

Американская мечта. Знаете такое выражение? Всезнающая Wikipedia объясняет это так: американская мечта — выражение, часто употребляемое для обозначения жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле.

Какие они, эти идеалы, вопрос второй. Но уж точно это мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает. Так большинство граждан США и строят свою жизнь, свой быт, свой круг общения, свои социальные связи.

Особенно ярко это заметно в небольших, я бы сказала, провинциальных городках США. Таких как город Роанок.

История и география

Находится он в штате Вирджиния, на юго-востоке США. Население – порядка 100 тысяч человек, а с пригородами – все 300 тысяч. Он занимает 298 место по численности населения в США, 10-е место в штате. Роанок разделен пополам одноименной рекой. Говорят, что название происходит от алгонкинского слова, означающего «деньги-ракушки».

Поселение, изначально называвшееся Биг Лик, было основано в 1852 году. В 1882 году его переименовали в Роанок. В XX веке благодаря удачному географическому положению посреди речной долины Роанок (город расположен между штатами Теннесси и Мэриленд), этот город становится для Вирджинии важным транспортным узлом и начинает быстро разрастаться, поглотив соседние населенные пункты. Здесь развита промышленность – мебельная, швейная, пищевая.

В наше время этот городок представляет собой коммерческий и культурный центр целого ряда окружающих его районов Вирджинии.

Роанок. Улицы Роанок. Даунтаун Роанок. Старый город. Вид со смотровой площадки

Мы уже рассказывали о том, что увидели журналисты «Одесской жизни» в США: сцена №1 — выборы в Америке.

Супердороги

Первое, что бросилось в глаза на пути в Роанок, – это дороги. Они здесь потрясающие – ровные, широкие, с заметной и понятной разметкой. Впрочем, такой подход к дорогам характерен для всех Штатов. Дороги здесь, если строят, то, продумывая все детали и спорные моменты.

Если это трасса – то обязательно должны быть места отдыха для водителей и пассажиров. И не только для дальнобоев, как это часто принято у нас, а для всех. И места эти, между прочим, бесплатные. Да, еда, напитки, спальное место – это за деньги. А вот туалет (кстати, постоянно убираемый и отапливаемый), вода и собственно место для стоянки – все бесплатно. Здесь даже беседки для барбекю имеются, и тоже в свободном пользовании.

Если же это городская магистраль – то обязательно есть разметка, многочисленные светофоры, которые работают круглосуточно, хорошие развязки – для разворотов, например, и, конечно, многочисленные парковки. У супермаркетов, торговых центров, ресторанов и кафе – разумеется, бесплатные. В других местах могут работать паркоматы.

В общем, здесь рай для автомобилистов.

Город не для пешеходов

Чего абсолютно не скажешь о пешеходах. Об их существовании в Роаноке словно и не знают вовсе. В старой и жилой части города совершенно нет тротуаров. От слова «совсем». Ни вдоль дорог, ни перед магазинами, ни перед разного рода учреждениями. Вообще нет тротуаров. Есть проезжая часть, довольно высокий бордюр и пушистый зеленый газон, по которому просят не ходить. И все!

Непривычным украинским путешественникам приходилось на свой страх и риск ходить по обочине, и мелкими перебежками – к неудовольствию американцев – преодолевать газоны.

А что еще хуже – здесь не учтены интересы пешеходов на проезжей части. То есть зебр или светофоров для пешеходов тоже нет. Переходить дорогу приходится на удачу.

А когда мы спросили у американских коллег, как правильно перейти дорогу в таком случае, они нам с легким смущением посоветовали: «бегом!».

Нет, вы не подумайте, что это такая позиция властей или общества. Это просто историческая подоплека. Так уж сложилось. Когда строили дороги в Роаноке, автомобили были у всех (собственно, как и сейчас), а потому в тротуарах особой необходимости просто не было. Сегодня горожане тоже в основном передвигаются на машинах. За рулем здесь и молодые, и пожилые. Даже в магазин – на своем пикапе или малолитражке. Так и живут.

Даунтаун

Другое дело – Даунтаун (Downtown) – деловой центр Роанока. Здесь все по-другому. Более активный трафик, больше людей на улицах, больше высотных зданий.

А главное – здесь есть и тротуары, и общественный транспорт. Причем замечательный общественный транспорт. Большие и вместительные автобусы, которые ходят по расписанию, удобны не только обычным пассажирам, но и приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями и даже велосипедистов с их железными конями.

В Даунтауне проходят железнодорожные пути Норфолк и Вестерн, соответственно есть станция и перрон. А еще – Транспортный музей Вирджинии.

Также в этой части города стоит самое высокое здание в Роаноке и самое высокое в Юго-Западной Вирджинии здание — Башня Уэллс Фарго (The Wells Fargo Tower). Это офисное здание в 21 этаж в высоту — 98 метров было построенное в 1991 году.

Туристический центр

Роаноке — привлекательное туристическое место. Расположенный в живописной долине город – доступен для любителей активного отдыха все четыре сезонна в году.

Здесь хорошо будет велосипедистам, любителям походов и водных прогулок, скалолазам и рыбакам. Для этих категорий туристов в распоряжении — Mill Mountain Park.

Стоянка для отдыха Стоянка для отдыха

Этот парк площадью в 230 гектаров насчитывает более 17 километров многоцелевых маршрутов (походы, прогулки и езда на велосипеде).

Вершина Милл-Маунтин – самая высокая точка в городе (высота – почти 520 метров).

А еще в этом парке находится самая известная достопримечательность Роанока — Mill Mountain Star. Этот причудливый ориентир, построенный в 1949 году как временное рождественское украшение, сегодня внесен в Национальный реестр исторических памятников США. Гигантская звезда закреплена на высоте 27 метров и каждый вечер до полуночи светит на расстояние до 60 миль.

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