Афіша Одеси на 19-21 грудня 2023 року: безплатні концерти, виставка, лекція

Дивіться, як їх багато навіть в будні – концерти класичної музики, лекції та презентації книжок. Тож нехай гасло цього тижня буде таким: надихайтеся та донатьте. Разом ми все зможемо!

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 19 грудня, 13:30

Що: Презентація книги «Мішель та Домінік. Пастки Боба Упсвау»

Де: Пастера, 15, ОННБ

Коли: 19 грудня, 14:00

Що: Концерт “Різдвяні зустрічі”

Де: Новосельського, 63, Мала зала Музичної академії

Коли: 19 грудня, 13:00

Що: Концерт до 110 річчя ОНМА ім. Нежданової

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала

Коли: 19 грудня, 15:30

Що: Різдвяний Концерт

Де: Новосельського, 63, Велика зала Музичної академії

Коли: 19 грудня, 18:00

Що: Лекція “Новорічні традиції Одеси”

Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького

Коли: 20 грудня,16:00

Що: Free conversation clubs with native speaker

Де: Online

Коли: 20 грудня, 17:00

Реєстрація за посиланням

Що: Відкриття виставки “Мистецька казка зимових свят”

Де: Польська, 20, Обласний центр української культури

Коли: 21 грудня, 14:00

Що: Лекція “Козацький історик Одеси”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 21 грудня, 15:00