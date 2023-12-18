Афіша Одеси на 19-21 грудня 2023 року: безплатні концерти, виставка, лекція

Ви вже задумалися над подарунками близьким та собі? Не забудьте про подарунки для наших військових – адже кращий подарунок для них зараз, це наші донати. А щоб, все ж таки, ви не залишилися без різдвяного настрою, ми підготували для вас підбірку безкоштовних подій.
Дивіться, як їх багато навіть в будні – концерти класичної музики, лекції та презентації книжок. Тож нехай гасло цього тижня буде таким: надихайтеся та донатьте. Разом ми все зможемо!
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 грудня, 13:30
Що: Презентація книги «Мішель та Домінік. Пастки Боба Упсвау»
Де: Пастера, 15, ОННБ
Коли: 19 грудня, 14:00
Що: Концерт “Різдвяні зустрічі”
Де: Новосельського, 63, Мала зала Музичної академії
Коли: 19 грудня, 13:00
Що: Концерт до 110 річчя ОНМА ім. Нежданової
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 19 грудня, 15:30
Що: Різдвяний Концерт
Де: Новосельського, 63, Велика зала Музичної академії
Коли: 19 грудня, 18:00
Що: Лекція “Новорічні традиції Одеси”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 20 грудня,16:00
Що: Free conversation clubs with native speaker
Де: Online
Коли: 20 грудня, 17:00
Реєстрація за посиланням
Що: Відкриття виставки “Мистецька казка зимових свят”
Де: Польська, 20, Обласний центр української культури
Коли: 21 грудня, 14:00
Що: Лекція “Козацький історик Одеси”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 21 грудня, 15:00