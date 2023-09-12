Відключення води в Одесі та передмісті 13-14 вересня: в частині Хаджибейського району води не буде майже добу

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
- з 09:00 13 вересня до 06:00 14 вересня 2023 року
буде припинено подачу води споживачам житлового масиву “Застава-2” та вулиць Дальницька, Бугаївська, Стуса, Колонічна, Бабеля, Супутників, Радіальна, Будівельна, Радіо, Артезіанська, Травневі провулки;
- 13 вересня 2023 року з 00:30 до 23:00
буде припинено подачу води споживачам с. Нові Білярі, с.Сичавка, с. Визирка, с. Булдинка Одеського району.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).