Одеські школярі можуть безплатно отримати ноутбук для навчання: подробиці

Школярі Одещини мають можливість дистанційно навчатися на ноутбуках ,якими їх забезпечить держава. Оскільки Одещина перебуває у списку областей, де переважає дистанційна освіта.

Про це повідомили в Міністерстві освіти й науки України.

У повідомленні йдеться, що в сучасних умовах багато дітей залишаються не тільки без доступу до якісної освіти, але й без можливості дізнатися нову і цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями.

Щоб школяр мав можливість отримати ноутбук для навчання, батьки повинні написати відповідну заяву до навчального закладу, де навчається дитина.

Важливо тримати зв’язок саме зі своїм навчальним закладом, бо він вирішує, хто саме отримає комп’ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення, –

пояснили у МОН.

В першу чергу девайсами мають бути забезпечені наступні категорії школярів:

малозабезпечені або багатодітні сім’ї;

внутрішньо переміщених дітей;

дітей з особливими освітніми потребами;

дітей з інвалідністю;

дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Також в Міністерстві пояснили, якщо ноутбук зламався, то батьки дитини мають звернутися до навчального закладу, який є утримувачем ноутбука. Ремонт покладається на навчальний заклад та проводиться самостійно кожною школою. Але якщо ремонт неможливий, або ноутбук, наприклад, загубився, у школі складають спеціальний акт списання чи втрати ноутбука.

Окрім того, в МОНі навели статистику потреб ноутбуків серед учнів і вчителів.

За нашими даними, 516 тисяч дітей із найвразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуки або планшети для доступу до навчання, –

констатують в МОН.

Також в Міністерстві додали, що до кінця року в школи передадуть 40 тисяч ноутбуків. Наразі вже передано 35 192 гаджети.

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Фото ілюстративне.