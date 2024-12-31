Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме по всій Україні: уряд розширив програму

Як це працюватиме?

Право на субсидію матимуть сім’ї, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Якщо доходи сім’ї менші, ніж два прожиткові мінімуми на одну особу (5840 гривень), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Що братимуть до уваги?

Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї, враховуючи критерії:

рівень доходів сім’ї;

кількість членів сім’ї;

вартість оренди житла в регіоні.

Субсидія призначатиметься за наявності типового договору оренди. Цей договір можна отримати та підписати у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду України, а також у ЦНАПах.

Що держава надасть власникам квартири?

Держава компенсуватиме власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО, частину податків на розмір субсидії та на розмір оренди (відповідно до нормативу). Якщо ФОП надає в оренду житло, йому компенсують податки.

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