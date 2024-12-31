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Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме по всій Україні: уряд розширив програму

Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме по всій Україні: уряд розширив програму

Уряд змінив програму – субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер вона охопить всю Україну, а не лише дев’ять прифронтових областей. Подавати заявки на отримання субсидії можна буде з 29 січня 2025 року.

Як це працюватиме?

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Право на субсидію матимуть сім’ї, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Якщо доходи сім’ї менші, ніж два прожиткові мінімуми на одну особу (5840 гривень), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

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Що братимуть до уваги?

Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї, враховуючи критерії:

  • рівень доходів сім’ї;
  • кількість членів сім’ї;
  • вартість оренди житла в регіоні.

Субсидія призначатиметься за наявності типового договору оренди. Цей договір можна отримати та підписати у відділеннях або на сайті Пенсійного фонду України, а також у ЦНАПах.

Що держава надасть власникам квартири?

Держава компенсуватиме власникам житла, які здаватимуть його в оренду ВПО, частину податків на розмір субсидії та на розмір оренди (відповідно до нормативу). Якщо ФОП надає в оренду житло, йому компенсують податки.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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