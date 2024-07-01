Запущено корисний чат-бот для переселенців: що він може та як його знайти

Українці за кордоном: які обирають країни та як адаптуються до нового життя Російська агресія змусила безліч українців рятуватися від жахів війни. І сьогодні за кордоном перебувають мільйони наших співгромадян. Як живеться з «тимчасовим захистом», чи легко адаптуватися в чужій країні, і чи збираються українці повертатися в Україну, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи дадуть субсидію переселенцям, які винаймають житло? Сім’я, яка винаймає будинок або квартиру, має право на субсидію. Субсидія може призначатися одному із членів сім’ї, які не зареєстровані в будинку або квартирі, але орендують їх. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відома візажистка розповіла, що жене людей з Одеси і чи повернеться до міста індустрія краси Після 24.02.22 багато українців з різних причин та у різні терміни залишали рідний будинок. Хтось першого ж дня, злякавшись вибухів, тікав від обстрілів, когось гнала загроза окупації, у багатьох фізично більше немає місця прописки, чоловіки відправляли за кордон сім’ї, щоб воювати, не переживаючи за близьких. Для моєї сьогоднішньої співрозмовниці «точкою біженства» став зимовий блекаут. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ