Запущено корисний чат-бот для переселенців: що він може та як його знайти

Запущено корисний чат-бот для переселенців: що він може та як його знайти

Аби внутрішні переселенці мали цілодобовий та швидкій доступ до корисної інформації, в месенджері «Телеграм» створили окремий чат-бот «Єдине вікно: помічник ВПО». Онлайн-сервіс зручний у використані та інформує переселенців за різними напрямками.

Що може чат-бот для ВПО

Чат-бот для переселенців інформує стосовно:

  • тимчасового житла, гуманітарної та психологічної допомоги;
  • вакансій, можливостей для навчання, грантових програм;
  • соціальних послуг, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення;
  • телефони «гарячих ліній» установ, які надають підтримку ВПО;
  • контакти гуманітарних, благодійних, волонтерських організацій тощо.

Щоб скористатися чат-ботом «Єдине вікно: помічник ВПО» зробіть наступне:

  • Відкрийте «Телеграм» та у пошуку введіть назву онлайн-севрвісу або його адресу — @VpoHelper_bot.
  • Натисніть «Старт» та оберіть потрібне меню, наприклад, «Медичні послуги для ВПО» — «Доступні ліки».

За декілька хвилин з’явиться необхідна інформація. Якщо треба повернутися у поперечне меню, натисніть кнопку «Повернутися».

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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