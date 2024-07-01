Запущено корисний чат-бот для переселенців: що він може та як його знайти

Аби внутрішні переселенці мали цілодобовий та швидкій доступ до корисної інформації, в месенджері «Телеграм» створили окремий чат-бот «Єдине вікно: помічник ВПО». Онлайн-сервіс зручний у використані та інформує переселенців за різними напрямками.
Що може чат-бот для ВПО
Чат-бот для переселенців інформує стосовно:
- тимчасового житла, гуманітарної та психологічної допомоги;
- вакансій, можливостей для навчання, грантових програм;
- соціальних послуг, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення;
- телефони «гарячих ліній» установ, які надають підтримку ВПО;
- контакти гуманітарних, благодійних, волонтерських організацій тощо.
Щоб скористатися чат-ботом «Єдине вікно: помічник ВПО» зробіть наступне:
- Відкрийте «Телеграм» та у пошуку введіть назву онлайн-севрвісу або його адресу — @VpoHelper_bot.
- Натисніть «Старт» та оберіть потрібне меню, наприклад, «Медичні послуги для ВПО» — «Доступні ліки».
За декілька хвилин з’явиться необхідна інформація. Якщо треба повернутися у поперечне меню, натисніть кнопку «Повернутися».