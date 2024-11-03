Кому дадуть субсидію на оренду житла?

За інформацією Міністерства соцполітики, право на нову субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо сім’я має доходи, менші за два прожиткові мінімуми на одну особу (5840 гривень), то субсидія буде більшою, у деяких випадках може покрити навіть усю вартість оренди.

Субсидія призначатиметься за наявності орендного договору, а для орендодавця держава компенсуватиме вартість податків від оренди.

На першому етапі нова допомога запроваджуватиметься у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

Призначатиме такі субсидії Пенсійний фонд. Можна буде одночасно оформити субсидію на оренду та на комунальні послуги.

Також зазначається, що розмір субсидії залежатиме і від регіону, оскільки вартість оренди дуже відрізняється в різних областях та містах.

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