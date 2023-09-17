Старовинні дива і квітучий гранат: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 11 по 17 вересня?

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11 вересня

Під час війни на одеському бульварі Жванецького з’явилась мінішафа «Вулична взаємодопомога». Працює це так: ви можете взяти щось, що поклали на полиці добрі люди, а самі (ви ж теж добра людина) залишаєте щось від себе. До речі, шафа має попит.

12 вересня

Навіть стара валіза може перетворитись на незвичайну вуличну вазу, якщо, звісно, увімкнути фантазію, як це зробили на одеський вулиці Гоголя.

13 вересня

Цей старовинний красень-колодязь (цистерна) зберігся в доброму стані в одному з історичних одеських дворів. Старовинні цистерни – своєрідний феномен «колодязної ери» Одеси. А таких феноменів в одеських дворах збереглося дуже мало.

14 вересня

Де в Одесі можна побачити патефон? Звісно, в музеї. Але не тільки побачити, а ще й придбати справжній старовинний патефон, що, до речі, «працює, як новенький», можна на філіалах «Староконки» – маленьких одеських риночках, яких, здається, все більшає та більшає.

15 вересня

А ви коли-небудь спостерігали, як на жвавій одеській вулиці квітне деревце граната, і в цей же момент на гілках зріють його плоди? Цю красу ми побачили на Торговій – біля центрального входу на Новий ринок.

16 вересня

Одеські ворота все частіше прикрашають позитивними малюнками. Отак тепер виглядають звичайні (колись) ворота на Софіївській.

17 вересня

Милуючись красою комплексу будівель ОНМУ, важко повірити, що площа, де вони знаходяться, колись іменувалася Безіменною і на ній торгували зерном.

Фото авторки