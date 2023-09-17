Старинные диковинки и цветущий гранат: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих разнообразных событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 11 по 17 сентября?

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11 сентября

Во время войны на одесском бульваре Жванецкого появился мини-шкаф «Уличная взаимопомощь». Работает это так: вы можете взять что-то, что положили на полки хорошие люди, а сами (вы ведь тоже добрый человек) оставляете что-то от себя. Кстати, шкаф пользуется спросом.

12 сентября

Даже старый чемодан может превратиться в необычную уличную вазу, если, конечно, включить фантазию, как это сделали на одесской улице Гоголя.

13 сентября

Этот старинный красавец-колодец (цистерна) сохранился в хорошем состоянии в одном из исторических одесских дворов. Старинные цистерны – своеобразный феномен «колодезной эры» Одессы. А таких феноменов в одесских дворах сохранилось очень мало.

14 сентября

Где в Одессе можно увидеть патефон? Конечно, в музее. Но не только увидеть, а еще и приобрести настоящий старинный патефон, который, кстати, «работает, как новенький», можно на филиалах «Строконки» – маленьких одесских базарчиках, которых, кажется, становится все больше и больше.

15 сентября

А вы когда-нибудь наблюдали, как на оживленной одесской улице цветет деревце граната, и в этот же момент на ветках зреют его плоды? Эту красоту мы увидели на Торговой – у центрального входа на Новый рынок.

16 сентября

Одесские ворота все чаще украшают позитивными рисунками. Так теперь выглядят обычные (когда-то) ворота на Софиевской.

17 сентября

Любуясь красотой комплекса построек ОНМУ, трудно поверить, что площадь, где он находятся, когда-то именовалась Безымянной и на ней торговали зерном.

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