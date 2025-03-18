Чому виникла необхідність звернень до європейських судів?

Те, що відбулося 2 травня 2014 року в Одесі, болючою темою для нас залишатиметься завжди. Хоча пошук і покарання винних тривали роками, їх результат не задовільнив ані постраждалих, ані родичів жертв, ані багатьох одеситів. Через зневіру у державному правосудді й були сформовані претензії на адресу України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). До слова, Росія не була стороною позову у скаргах позивачів. До Страсбурга (місто, де розташовується ЄСПЛ) звернулося одразу кілька осіб, тож судом справи були об’єднані в одну. Головні претензії позивачів – визнати Україну винною у порушенні статті Європейської конвенції з прав людини «Про право на життя». Якщо простіше – влада не зробила кроків, які могли зберегти людям життя, і не попередила трагедію.

Згідно із рішенням суду, Українська держава має виплатити по 15 тисяч євро компенсації родичам кожного із загиблих, по 12 тисяч – трьом позивачам, які вижили, але зазнали серйозних опіків. Найвищу компенсацію, 17 тисяч євро, отримає донька Михайла Вячеславова, який згорів у Будинку профспілок.

Що насправді ухвалив Європейський суд?

Рішення ЄСПЛ було оприлюднено українськими ЗМІ кілька днів тому і майже одразу викликало жваві обговорення. Заголовки на кшталт «У трагедії 2 травня винна Україна» одразу були підхоплені російськими пропагандистами і стали додатковим бонусом на підтвердження гасла «українські нацисти спалили одеситів».

На жаль, в наш час далеко не всі читають далі заголовка, який часто не відповідає змісту. Насправді, якщо уважно ознайомитися з рішенням ЄСПЛ, то Україну та її державні органи звинувачують виключно у неналежному реагуванні на розвиток трагедії, бездіяльності чиновників, поліції, пожежників, знищенні доказів та у недобросовісному пошуку і покаранні винних. Натомість, провину у заворушеннях, розхитуванні ситуації, численних провокаціях покладають на Росію та її агентів.

Це яскраво ілюструють описані у рішенні суду випадки: «… виїзд пожежних машин на місце пожежі навмисно затримали на 40 хвилин, а поліція не допомогла з евакуацією людей з Будинку профспілок. Керівник обласного управління ДСНС Володимир Боделан, який особисто давав вказівку не надсилати машини на гасіння пожежі, за два роки втік до Росії, але під час його перебування в Одесі проти нього навіть не порушували кримінальну справу».

Реакція одеських мешканців і активістів

Незалежні журналістські розслідування трагічних подій в Одесі протягом кількох років проводила громадська комісія «Група 2 травня». До неї входить, зокрема, Владислав Балінський, який працював над пожежно-технічною експертизою подій, що була врахована у висновку консультативної місії Ради Європи.

Владислав Балінський, член «Групи 2 травня»: «Ми матимемо ще не одне рішення європейських інституцій, яке дискредитує українські державні органи щодо захисту прав людини. Розслідування подій 2 травня слідчими органами не було проведено належним чином, фактично жодної справи не довели до кінця. Бездіяльність влади у цій справі шокує. Наприклад, Дмитро Цвєтков (начальник обласного слідчого управління у 2014 році) не перешкодив знищенню доказів, всі вулиці були ретельно прибрано так, що жодної гільзи потім не могли знайти. Він фактично саботував розслідування, а за кілька років хизувався своєю «роботою» вже з Росії. Його хтось намагався покарати? Ні, хоча до 2018 року людина ще мешкала в Україні. І таких випадків – безліч.

На жаль, судова реформа в Україні так і не відбулася, незалежного судочинства у нас немає. На рішення суду можуть впливати органи місцевої влади, представники яких не завжди стоять на державницьких, проукраїнських позиціях. Саме цим ми граємо на руку російським наративам про «Одеську Хатинь» та неспроможність державних органів влади захищати інтереси своїх громадян».

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Олена Балаба, журналістка: «Треба розуміти, що ЄСПЛ визнав першочерговим винуватцем подій Росію, відмітив ключову роль її пропаганди, дій з дестабілізації нашої країни. Проте вирішив, що Україна не змогла запобігти насильству, а згодом не переслідувала винних, тому має сплатити компенсації потерпілим. Знаю, що багато журналістів дали заголовки «Україна винна». Україна з того моменту дуже змінилася. І ті люди, які дійсно винні, – міліція, яка нічого не робила з самого початку, та пожежники, які не виїжджали на виклики, – вони втекли в Росію. Їх ЄСПЛ не поверне і не покарає. Боделан-молодший та Фучеджі сидять там і не збираються повертатися до України нести покарання. Міністерство юстиції зараз готує план дій щодо рішення ЄСПЛ. І це також треба враховувати. Україні є зараз кому виплачувати гроші: в нас мільйони вимушених переселенців, родини, які втратили на війні своїх годувальників. Тож це вагомий аргумент для Європейського суду. Головне, що 2 травня 2014 року звичайні одесити зупинили окупацію Одеси – це ми маємо донести світові. Навіть 11 років потому.

У рішення ЄСПЛ є ще один важливий аспект, – зауважив на своїй сторінці у Фейсбуці блогер і політичний оглядач Денис Казанський: «Рішення дуже цікаве. ЄСПЛ не звинувачує Україну в організації заворушень, а звинувачує лише в тому, що вона не змогла їм запобігти і припинити їх. У самій організації заворушень фактично звинувачується Росія та її агентура. Наприклад, суд встановив як безперечний факт, що «зіткнення 2 травня 2014 року в Одесі почалися з нападу групи активістів антимайданівського руху на марш прихильників єдності України під приводом того, що останній планував знищити наметовий табір «Куликове поле», хоча прихильники єдності України … не відхилилися від запланованого маршруту». Насправді це дуже важливо, тому що тепер ми фактично маємо офіційне рішення суду, який підтверджує, хто саме все почав і організував. Досі такого рішення не було, були лише розслідування журналістів».

Що думають про рішення суду на вулицях Одеси?

Віктор: «А що, хай хоч щось людям компенсують, не Росія, так Україна. Рідних цим не повернеш, хоч гроші дадуть».

Анна Олегівна: «Молодці, що подали до суду. Може, це навчить наших шевелитися».

Альона: «Думаю, що нічого їм не виплатять».

Денис Михайлович: «А на Росію вони в суд подати не хочуть? Ноги ж звідти ростуть».

Римма Олексіївна: «Ой, людей попалили, посварили всіх, а тепер хіба розберешся, правди нам ніхто не скаже».

Руслан: «Це так давно було, вже і нецікаво нікому».

Сергій Іванович: «Я краще промовчу, зараз не знаєш де, кому і що можна казати».

Чи буде Україна виплачувати компенсації?

Після вивчення рішення ЄСПЛ та консультацій з органами державної влади Міністерство юстиції пообіцяло надати план дій з виконання рішення і наголосило, що залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов’язань нашої держави. Якщо перекласти «українською», у Міністерстві повідомили, що рішення виконають.

Безумовно, доведення причетності Росії в організації подій 2 травня в Одесі досить важливе, але найголовніше – побудувати таку Україну, у якій «право на життя» більше ніколи не стане предметом позову до міжнародних судів.

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Фото ВВС