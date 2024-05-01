Кривавий слід російської весни: поляк написав дослідження про події 2 травня в Одесі

Путівник по історії сучасної України

Уривок з книги

2 травня в Одесі поставило дуже важливе питання: «Чи готові ви померти за Україну?». Тоді на вулицях приморського міста відбувся своєрідний референдум — на жаль, з трагічними наслідками, але з результатом, який, напевно, врятував всю країну».

Борис Тинка — відомий автор путівників по Одесі та Україні польською мовою. Його нову книгу «2 травня. Кривавий слід «російської весни» певною мірою теж можна назвати путівником по подіях, які ми з вами переживали з початку Незалежності України, адже розповідь про 2 травня 2014 року Борис починає з часу набуття Україною незалежності, з 1991 року. Він вводить читача в політичні контексти, в яких жила Україна ці тридцять років, згадує касетний скандал, отруєння Ющенка, Помаранчеву революцію, часи правління Януковича, Революцію Гідності, анексію Криму. Не всі українці пам’ятають та пов’язують ці події, а поляки й поготів. Але саме вони привели не лише до другого травня, а й до повномасштабної війни, вважає Борис.

Російська пропаганда в Польщі

Уривок з книги

…За кілька місяців до цього російська федерація незаконно анексувала Крим. Хронологія «Майдану» дозволяє зрозуміти трагедію українського народу, але треба пам’ятати, що боротьба українців за незалежність велася й раніше. Війна, яка зараз ведеться, є останньою війною за свободу, незалежність і суверенітет України».

— На жаль, у Польщі перемогла російська пропаганда. Якщо ви зайдете на Вікіпедію, де розповідають про події 2 травня, то там ви знайдете посилання на російські статті. Деякі поляки й досі вважають, що тоді загинуло більше 200 осіб, що серед жертв була вагітна жінка, що СБУ всю ніч відмивали докази катувань, адже їх оточують суцільні фейки.

Показово, що коли письменник намагався щось коментувати та запитувати авторів фейкових матеріалів, його моментально блокували в соцмережах або звинувачували у підтримці фашизму. Саме тому Борис Тинка декілька років тому почав задумуватись про книгу, але самі одесити говорили, що він навряд чи впорається, зрозуміє всі нюанси. Втім книга написана та видана в електронній версії і невеликим накладом надрукована.

Уривок з книги

Що насправді сталося в Одесі 2 травня 2014 року? Чи завадили одесити реалізувати донецький і луганський сценарій, який закінчився війною на сході України? Невже розлючений натовп заживо спалив нібито невинних людей, які сховалися в Будинку профспілок на Куликовому полі?».

Складності балансу

Уривок з книги

Поведінка проросійських активістів, яка фактично стала прощальним акцентом вмираючої російської весни, не піддається поясненню з точки зору логіки та здорового глузду. Спостерігачі події десятирічної давнини досі гадають про можливу провокацію, яка могла бути необхідною для досягнення прихованих цілей певних політичних сил».

Борис провів десятки інтерв’ю з учасниками подій та експертами «Групи 2 травня» — Владиславом Сердюком, колишнім міліціонером, який розслідував дії міліції, експертами Владом Балинським та Володимиром Саркісяном, Олександром Бабичем, Петром Обуховим, Оленою Балабою, Олексієм Гончаренком, Марком Гордієнком, одеськими журналістами та десятками інших свідків подій. Автор хотів показати думки різних сторін, але з учасниками «Антимайдану» діалог не склався.

— Я дуже хотів бути об’єктивним і вийшов на зв’язок з Олегом Музикою, який безпосередньо був на даху Будинка профспілок. Зараз Музика проживає в Берліні, але він обірвав спілкування, коли я сказав, що готовий їхати до нього.

Інші головні фігуранти подій зі сторони «Антимайдану» — Сергій Долженков, Валерій Кауров, брати Давидченки, Дмитро Фучеджи — проживають в росії. Саме тому автор був вимушений використати в роботі над книгою ті інтерв’ю, які вже були опубліковані раніше. Саме тому Борис звертає увагу на те, що це — не розслідування, а погляд зі сторони, збір фактів, статей, фотодокументів.

Чи буде презентація книги в Одесі?

Коли чекати на презентацію книги в Одесі?

Зараз Борис Тинка презентує книгу в Польщі. Його запрошують до бібліотек та клубів на зустрічі з читачами. Зазвичай, зізнається Борис, людей цікавлять інші речі, але він розповідає і про цю сторінку саме для того, щоб протистояти російській пропаганді, адже такі наративи, як «одеська Хатинь», недарма надзвичайно активно просуваються в польському суспільстві. Завдяки книзі на ці питання з’явилися розлогі відповіді.

— Я вважаю, що зараз ця книга — це теж мій внесок у Перемогу. Одеситам важливо дізнатися про те, що поляк хоче розказати правду про події другого травня, особливо зараз, в такий важкий для всіх момент.

В той же час Борис вважає, що українці не зробили певних висновків, адже через 10 років слідство ще не завершене, злочинці не засуджені.

— Я не вірю, що колись основні винуватці будуть дійсно покарані. Україна дала їм можливість втекти, а росія їх добровільно не видасть. Всі вони дуже добре почуваються в росії, дехто навіть займає державні посади. Ну, можливо, після закінчення війни.

Незважаючи на те, що книга існує лише в польському варіанті, наприкінці травня її презентація відбудеться й в Одесі. Можливо, саме після цього знайдеться видавництво, яке захоче перекласти та видати книгу в Україні.