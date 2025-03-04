Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Згідно з оприлюдненим документом, з вересня 2023 року Володимир Боделан добровільно обіймав посаду «заступника губернатора Херсонської області» в окупаційній адміністрації. А у січні 2024 року йому довірили посаду «керівника постійного представництва Херсонської області при уряді РФ».

Нагадаємо, з 2010 по 2014 роки Володимир Боделан був начальником управління ДСНС в Одеській області. Його та низка його колишніх підлеглих намагалися притягнути до кримінальної відповідальності у справі 2 травня, оскільки, на думку слідчих, його бездіяльність призвела до масової загибелі людей у ​​Будинку профспілок на Куликовому полі. Того дня, 2 травня 2024 року, спостерігаючи за розвитком подій, Боделан заборонив пожежним екіпажам виїжджати до Будинку профспілок, що горить. І перші пожежні машини прибули до будівлі лише за 40 хвилин після початку пожежі.

У травні 2014 року Боделана було усунено з посади, а у вересні – остаточно звільнено.

У 2016 році Нацполіція України оголосила Володимира Боделана у розшук, а у 2017 році його було заочно заарештовано.

Сам Боделан, ховаючись від правосуддя та маючи російське громадянство, влітку 2017 року переїхав до окупованого Криму, де обіймав посаду начальника «кримської філії федеральної казенної установи «Центр стратегічних досліджень цивільного захисту МНС РФ».

У 2019 році Володимир Боделан пішов на підвищення – рік працював помічником «глави республіки Крим». А через рік його призначили заступником керівника Сімферопольського району, але у 2021 році він був змушений залишити свою посаду.

У 2022 році провадження призупинили у зв’язку з мобілізацією захисника обвинувачених. Відновили розгляд улітку 2024 року.