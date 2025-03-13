Події 2 травня були викликані російською пропагандою

Сьогодні, 13 березня 2025 року, ЄСПЛ ухвалив рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час сутички проросійських і проукраїнських активістів в Одесі 2 травня 2014 року, коли загинули 47 осіб.

Визнавши, що ті події значною мірою спричинені російською пропагандою, Суд усе ж таки наголосив на порушеннях з боку української держави, яка має виплатити компенсації, йдеться в рішенні.

З позовами до суду звернулися родичі 25 загиблих того дня. Серед позивачів – родичі двох проукраїнських активістів, які загинули від вогнепальних поранень. Ще трьох у медіа частіше ідентифікують як «випадкових перехожих», які також отримали смертельні вогнепальні поранення. Решта – учасники «антимайданівської» групи та родичі загиблих, які опинилися в палаючому Будинку профспілок.

Суд наголосив, що не ідентифікує їх за ідеологічними уподобаннями. Попри розбіжність у поглядах учасників тих подій, усі позивачі висунули претензії на адресу України, насамперед через її бездіяльність, наголошуючи, що держава могла б запобігти трагічним наслідкам.

Також суд кілька разів наголосив, що першочерговим винуватцем подій є Росія та її діяльність із дестабілізації України.

«Суд вважає, що дезінформація і пропаганда з боку Росії зіграли свою роль у трагічних подіях… Невиправданій хвилі насильства передувало постійне поширення агресивної та емоційно забарвленої дезінформації та пропаганди про нову українську владу і прихильників Майдану від російської влади і медіа», – йдеться в рішенні.

Відповідальні чиновники втекли до Росії

Окремо наголошується, що багато одеських чиновників, відповідальних за порушення з боку України, незабаром «втекли в Росію, отримали російське громадянство і навіть побудували там кар’єру на тлі російського широкомасштабного військового вторгнення в Україну».

Однак, це не знімає відповідальності з України як держави, вважає ЄСПЛ. Суд також зауважив, що згодом Україна не намагалася сумлінно переслідувати посадових осіб, дії яких призвели до численних жертв.

Суд вважає доведеним, що «доставка пожежних машин на місце пожежі була навмисно затримана на 40 хвилин, а поліція не втрутилася, щоб допомогти евакуювати людей» з будинку профспілок. Керівник обласного управління ДСНС Володимир Боделан, який особисто давав вказівку не відправляти машини на гасіння пожежі, за два роки втік до Росії, але під час його перебування в Одесі проти нього навіть не порушували кримінальну справу.

«Основний обов’язок влади полягав у тому, щоб робити все можливе, для запобігання ризику насильства», – заявив Суд.

Також ЄСПЛ визнав, що місцева влада під виглядом «прибирання» свідомо знищувала докази на місці трагедії.

З огляду на це, Суд визнав Україну винною в порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про право на життя. І постановив виплатити компенсацію родичам загиблих і постраждалих:

17 тисяч євро дочці Михайла В’ячеславова, який згорів у Будинку профспілок – вона скаржилася також на безпідставну тривалу відмову влади видати їй тіло батька для поховання.

по 15 тисяч євро компенсації родичам кожного із загиблих,

по 12 тисяч євро – трьом позивачам, які вижили, але отримали серйозні опіки.

Нагадаємо, події 2 травня 2014 року почалися з нападу проросійських активістів із так званого «антимайдану» на учасників проукраїнської демонстрації. Зіткнення і вбивства учасників проукраїнської ходи пізніше призвели до штурму демонстрантами табору «антимайданівців» на Куликовому полі та пожежі в Будинку профспілок, у якій загинули кілька десятків людей.

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