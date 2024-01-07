Як викликати екстрені служби, якщо відсутній мобільний зв’язок

За відсутності мобільного зв’язку та доступу до стаціонарних телефонів з екстреними службами можна зв’язатися за допомогою месенджерів — Viber, WhatsApp, Telegram. У таких випадках діють резервні номери телефонів Національної поліції та ДСНС. Зазначимо, що будь-які месенджери працюють за умови роздачі інтернету іншого оператора та при підключенні до Wi-Fi.

За відсутності мобільного зв’язку та інтернету Жителі Одеси та області можуть телефонувати або писати повідомлення на такі номери:

Національна поліція: (095) 32-16-700 або (067) 76-39-802;

ДСНС — (050) 39-03-152.

Зверніть увагу! Перш ніж писати або дзвонити в месенджер, резервний контакт екстрених служб потрібно зберегти в телефонну книжку свого телефону.