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Як викликати екстрені служби, якщо відсутній мобільний зв’язок

Як викликати екстрені служби, якщо відсутній мобільний зв’язок

У грудні у мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій у роботі. Тисячі українців на довгий час залишилися без зв’язку. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як викликати екстрені служби в разі відсутності мобільного зв’язку.

За відсутності мобільного зв’язку та доступу до стаціонарних телефонів з екстреними службами можна зв’язатися за допомогою месенджерів — Viber, WhatsApp, Telegram. У таких випадках діють резервні номери телефонів Національної поліції та ДСНС. Зазначимо, що будь-які месенджери працюють за умови роздачі інтернету іншого оператора та при підключенні до Wi-Fi. 

За відсутності мобільного зв’язку та інтернету Жителі Одеси та області можуть телефонувати або писати повідомлення на такі номери:

  • Національна поліція: (095) 32-16-700 або (067) 76-39-802;
  • ДСНС — (050) 39-03-152.

Зверніть увагу! Перш ніж писати або дзвонити в месенджер, резервний контакт екстрених служб потрібно зберегти в телефонну книжку свого телефону.

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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