Спека в Одесі: як врятуватися від сонячного удару

Парасолька для пляжу

На пляжах Одеси часто можна побачити людей, які проводять там час від ранку до вечора, впевнених, що парасолька повністю захищає їх від сонця. Однак лікарі вважають інакше. Звичайні пляжні парасольки відбивають лише половину сонячних променів, що потрапляють на людину. Для кращого захисту рекомендується використовувати сонцезахисні креми, окуляри та капелюхи з широкими полями. Сама по собі парасолька не забезпечує достатнього захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Кондиціонер

Кондиціонер швидко створює комфортний температурний режим у приміщенні, особливо у спеку. Однак часто люди використовують цю техніку неправильно. Експерти рекомендують не встановлювати температуру нижче 18 градусів і стежити, щоб різниця між температурою в кімнаті та на вулиці не перевищувала 5-10 градусів. Інакше замість бажаної прохолоди, можна отримати застуду або запалення легенів.

В умовах війни в Україні та пов’язаних із цим перебоїв з електроенергією використання кондиціонерів стає ще складнішим. Регулярні відключення електрики можуть вплинути на роботу техніки, спричиняючи її поломки. У таких умовах важливо ретельно стежити за експлуатацією приладів і економити енергію, щоб мінімізувати ризики та дискомфорт.

Ходити на море вранці

Більшість медиків сходяться на думці, що ранкове сонце найкорисніше для організму людини і при цьому менш небезпечне, ніж денне і навіть вечірнє. До того ж зранку вода завжди чистіша.

Менше їжте — буде легше

Багато фахівців вважають, що немає нічого гіршого, ніж обмежувати себе в їжі у спеку. Організм в екстремальних умовах сам відбирає тільки необхідне. Слід прислухатися до свого апетиту. У сорокаградусну спеку, найімовірніше, не захочеться гарячого стейка чи жирного борщу. Замість цього легкий салат з овочів з оливковою олією буде чудовим вибором. Також рекомендується їсти більше фруктів і ягід.

Чи допоможе холодне та пиво від спеки

На думку вчених, алкоголь «розганяє» організм, вимагаючи від нього додаткових зусиль. Пиво — не виняток. Обираючи в сорокаградусну спеку кухлик холодного бурштинового напою, пам’ятайте, що спрагу ви знімете максимум на годину, а потім захочете пити ще більше. Причина — зневоднення організму через вживання алкоголю. Додайте до цього серйозне навантаження на серце, що може призвести до серцевого нападу, і ви зрозумієте, що «пивко» у спеку — це не для вас.

Що стосується квасу, то це реально хороший засіб для втамування спраги. Але тут мається на увазі домашній натуральний квас, а не той газований напій, який продають у кожному магазині та супермаркеті під різними марками.

Ознаки теплового удару

Почервоніння шкіри тіла

Слабкість, нудота, блювання

Запаморочення, потемніння в очах

Частий і слабкий пульс

М’язові спазми та біль

Прискорене дихання, задишка

У важких випадках — галюцинації, судоми, втрата свідомості

Перша допомога в разі теплового удару