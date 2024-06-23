Пляж в Аркадії: чиста вода, брудний пісок та багато шуму (фоторепортаж)

Кореспондент «Одеського життя» побувала у суботу на одному з пляжів в Аркадії та підготувала невеликий фоторепортаж.

За її спостереженнями, вода у центральній частині Аркадії хоч і холодна, але досить чиста. Майже всі діти граються у воді.

А ось пісок вже дуже брудний – і там і тут можна помітити фантики, недопалки, пляшки від прохолодних напоїв, шкірку від фруктів… І порадувати цей факт може хіба що місцевих голубів, у яких нині «бенкет».

Людей на пляжі багато, переважно це діти та жінки. Але є й ті, хто приходить із сім’ями. За словами відпочиваючих можна відзначити, що тут є відпочиваючі з інших регіонів, ймовірно, з переселенців (хоча не виключено, що це приїжджі туристи).

Також варто відзначити, що тут дуже галасливо: музика з найближчих клубів звучить, як то кажуть, «на повну котушку». В аквапарку також багато людей.

Загалом, «движ-париж» в Аркадії, як то кажуть, є. Ще більше цікавого – на наших фото:

Як повідомлялося раніше, в Одеській області готують до відкриття ще один пляж.

Автор фото: Анастася Єпурь