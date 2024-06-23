Пляж в Аркадії: чиста вода, брудний пісок та багато шуму (фоторепортаж)

Пляж в Аркадії: чиста вода, брудний пісок та багато шуму (фоторепортаж)

Незважаючи на те, що в Одесі по кілька разів на день звучать сигнали повітряної тривоги і цілком ймовірні обстріли, в тому числі пляжної зони, любителів відпочити біля моря це не зупиняє (хоча в умовах війни такий відпочинок цілком можна прирівняти до екстремального).

Кореспондент «Одеського життя» побувала у суботу на одному з пляжів в Аркадії та підготувала невеликий фоторепортаж.

За її спостереженнями, вода у центральній частині Аркадії хоч і холодна, але досить чиста. Майже всі діти граються у воді.

В Аркадии
пляж в Аркадии, купание
Аркадия, пляж
На пляже в Аркадии

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А ось пісок вже дуже брудний – і там і тут можна помітити фантики, недопалки, пляшки від прохолодних напоїв, шкірку від фруктів… І порадувати цей факт може хіба що місцевих голубів, у яких нині «бенкет».

На пляже в Аркадии, отдыхающие
На пляже в Аркадии, песок
На пляже в Аркадии, голуби
На пляже в Аркадии,
На пляже в Аркадии, на песке
На пляже в Аркадии, загар
Отдых в Одессе, Аркадия
Море в Аркадии

Людей на пляжі багато, переважно це діти та жінки. Але є й ті, хто приходить із сім’ями. За словами відпочиваючих можна відзначити, що тут є відпочиваючі з інших регіонів, ймовірно, з переселенців (хоча не виключено, що це приїжджі туристи).

Також варто відзначити, що тут дуже галасливо: музика з найближчих клубів звучить, як то кажуть, «на повну котушку». В аквапарку також багато людей.

Загалом, «движ-париж» в Аркадії, як то кажуть, є. Ще більше цікавого – на наших фото:

Аркадия, пляж
На пляже в Аркадии, аквапарк
На пляже в Аркадии,
На пляже в Одессе
На пляже в Аркадии, отдыхающие загорают
На пляже в Аркадии, аллея
В одесской Аркадии
В Аркадии, июнь 2024

Як повідомлялося раніше, в Одеській області готують до відкриття ще один пляж.

Автор фото: Анастася Єпурь

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