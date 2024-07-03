Жара в Одессе: как спастись от солнечного удара

Зонтик для пляжа

На пляжах Одессы часто можно увидеть людей, проводящих там время с утра до вечера, уверенных, что зонтик полностью защищает их от солнца. Однако врачи считают иначе. Обычные пляжные зонтики отражают лишь половину солнечных лучей, попадающих на человека. Для лучшей защиты рекомендуется использовать солнцезащитные кремы, очки и шляпы с широкими полями. Сам по себе зонтик не обеспечивает достаточной защиты от ультрафиолетового излучения.

Кондиционер

Кондиционер быстро создает комфортный температурный режим в помещении, особенно в жару. Однако часто люди используют эту технику неправильно. Эксперты рекомендуют не устанавливать температуру ниже 18 градусов и следить, чтобы разница между температурой в комнате и на улице не превышала 5-10 градусов. В противном случае вместо желаемой прохлады, можно получить простуду или воспаление легких.

В условиях войны в Украине и связанных с этим перебоев с электроэнергией использование кондиционеров становится еще более сложным. Регулярные отключения электричества могут повлиять на работу техники, вызывая её поломки. В таких условиях важно тщательно следить за эксплуатацией приборов и экономить энергию, чтобы минимизировать риски и дискомфорт.

Ходить на море утром

Большинство медиков сходятся во мнении, что утреннее солнце наиболее полезно для организма человека и при этом менее опасно, чем дневное и даже вечернее. К тому же с утра вода всегда чище.

Меньше ешьте – будет легче

Многие специалисты считают, что нет ничего хуже, чем ограничивать себя в еде в жару. Организм в экстремальных условиях сам отбирает только необходимое. Следует прислушиваться к своему аппетиту. В сорокаградусную жару, скорее всего, не захочется горячего стейка или жирного борща. Вместо этого легкий салат из овощей с оливковым маслом будет отличным выбором. Также рекомендуется есть больше фруктов и ягод.

Поможет ли холодное и пиво от жары

По мнению ученых, алкоголь «разгоняет» организм, требуя от него дополнительных усилий. Пиво – не исключение. Выбирая в сорокаградусную жару кружку холодного янтарного напитка, помните, что жажду вы снимите максимум на час, а потом захотите пить еще больше. Причина – обезвоживание организма из-за употребления алкоголя. Прибавьте к этому серьезную нагрузку на сердце, чреватую сердечным приступом, и вы поймете, что «пивко» в жару — это нет для вас.

Что касается кваса, то это реально хорошее средство для утоления жажды. Но здесь имеется ввиду домашний натуральный квас, а не тот газированный напиток, который продают в каждом магазине и супермаркете под разными марками.

Признаки теплового удара

Покраснение кожи тела

Слабость, тошнота, рвота

Головокружение, потемнение в глазах

Частый и слабый пульс

Мышечные спазмы и боль

Учащенное дыхание, одышка

В тяжёлых случаях — галлюцинации, судороги, потеря сознания

Первая помощь при тепловом ударе