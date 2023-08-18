Сквер Ефруссі: за що династія одеських банкірів отримає назву на свою честь

Сквер Ефруссі розташований у Хаджибейському районі Одеси, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Великої Арнаутської. Його перейменують замість скверу Вітте.

Такого рішення дійшла муніципальна історико-топонімічна комісія в рамках зміни назв, пов’язаних з радянським минулим. Разом зі сквером Вітте буде перейменовано і багато інших вулиць та скверів в Одесі.

Родичі Ротшильдів та Хелени Бонем-Картер

Ефруссі були однією з найбільших династій власників банкірських та торгових будинків у Європі. Засновником банкірського та торговельного будинку був житомирський міщанин Йоахім Ефруссі. Спочатку він займався торгівлею зерном, і в 1829 зі зростанням торгового обороту остаточно перевів свій торговий будинок в Одесу. Коли Йоахім Ефруссі став одеським купцем 1-ї гільдії, він разом із Рафаловичем заснував банкірську контору, яка розміщувалася на Приморському бульварі. Крім того, Ефруссі були засновниками Товариства береговласників лиманів та Куяльницько-Гаджибейського соляного промислу, а також співзасновниками банку для зовнішньої торгівлі.

Незабаром Йоахіму Ефруссі вдалося відкрити свої філії у Парижі та Відні — завдяки тому, що дружиною одного з його синів була баронеса Ротшильд. До речі, у спорідненості з Ефруссі перебуває й англійська актриса Хелена Бонем-Картер, яка є його праправнучкою.

Останні роки засновник династії Ефруссі провів у Відні, де й помер. Після його смерті сімейний бізнес в Одесі перейшов до його синів. Вони продовжили сімейні традиції та були щедрими благодійниками. Ефруссі пожертвували 300 рублів для сирітського будинку в Одесі, 5000 рублів на спорудження пам’ятника Воронцову, заснували в Одесі училище на Старопортофранківській вулиці, пожертвувавши на його потреби понад 62 тисячі рублів, і це лише невелика частина їхньої допомоги місту.

Банкірську династію знищили фашисти

Згодом сини Ефруссі поступово переселилися до Європи, де стали одними з найбільших оптових торговців зерном. При цьому вони, як і раніше, керували одеським торговим будинком Ефруссі. 1882 року сімейство Ефруссі вирішило завершити свою діяльність в Одесі і повністю перевести свою фірму до Відня. При цьому вони зберегли ділові та партнерські зв’язки з нашим містом. При закритті одеського відділення банкірського будинку всі його співробітники отримали щедру допомогу, а ті, хто пропрацював 15-20 років, — довічну пенсію в розмірі одержуваної ними платні.

В Австрії про багатство Ефруссі складали легенди. Торговий та банкірський будинок Ефруссі залишався найбільшим учасником зернового ринку аж до Другої світової війни, а крім того, мав величезний вплив на ринок цінних паперів. Відомий випадок, коли у відповідь на утиски євреїв у російській імперії Ефруссі разом із Ротшильдами за два тижні знизили на Паризькій біржі курс російських державних облігацій на 25 пунктів.

1938 року із захопленням Австрії німецькими фашистами почалися масові погроми євреїв. Один із синів Йоахіма Ефруссі та його онук були заарештовані. Їх випустили на волю лише після того, як вони підписали відмову від банку Ефруссі, нерухомості та інших сімейних активів. У серпні 1938 року «Ефруссі та компанія» було викреслено з реєстру австрійських юридичних осіб. У графі приміток стояло єдине слово: «Знищена».

Читайте також: