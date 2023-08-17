Родоканакі: один із найбагатших купців в історії Одеси отримає вулицю на свою честь

Вулиця імені Федора Родоканакі з’явиться в Одесі замість вулиці Новікова. Вона розташована в Хаджибейському районі, неподалік 2-ї Застави. На планах Одеси до 1883 року вулиця мала назву Нова, а пізніше їй було присвоєно ім’я власника канатного виробництва Новікова.

Такого рішення дійшла муніципальна історико-топонімічна комісія в рамках зміни назв, пов’язаних з радянським минулим. Разом із вулицею Новікова буде перейменовано і багато інших вулиць та скверів в Одесі.

Родоканакі: з піратів до купців

Справжнє ім’я знаменитого грека було Теодорос Родоканакіс. Народився він на острові Хіос, у знатній, але бідній родині. Коли Феодору виповнилося 22 роки, він переїхав до Одеси та відкрив тут власну контору. Незабаром він був зарахований до купців 1-ї гільдії, на що йому давав право капітал у п’ятдесят тисяч рублів. З цією сумою Родоканакі приїхав до Одеси, проте звідки в нього, збіднілого грецького аристократа, такі гроші він не хотів пояснювати. Містом ходили чутки, що Родоканакі ще хлопчиськом служив на флоті у знаменитого пірата Ламбро Каччіоні.

В Одесі Родоканакі оселився в будівлі на Приморському бульварі і відкрив там відділення банку. Чуття не підвело Феодора — він вибрав найприбутковішу справу, якою на той час була хлібна торгівля. Спочатку він просто позичав купців грошима для оренди кораблів, але вже за кілька років Родоканакі розбагатів настільки, що зміг взяти під контроль усі великі зернові угоди в одеському порту. Минуло ще трохи часу, і Родоканакі став одним із найбільших підприємців Одеси. Замість того, щоб вкладати гроші в Чорноморське акціонерне товариство пароплавів, яке тільки-но починало створюватися, Родоканакі купив власний пароплав «Михайло», який обслуговував перевезення його торговельного будинку. Через півстоліття він мав власний флот, який налічував 49 кораблів.

Імперію Родоканакі зруйнував син

Завдяки зусиллям Родоканакі в Одесі з’явилися найбільша в країні джутова фабрика, підприємство з обробки та пакування сільськогосподарської продукції, а також вино-горілчаний завод. З ініціативи Родоканакі в Одесі було відкрито грецьке училище для дівчаток, збудовано друкарню та дитячий садок.

Одесити високо цінували заслуги грецького купця: він отримав звання Почесного громадянина Одеси та чин комерції радника. Крім того, Родоканакі був депутатом міської думи, суддею одеського окружного суду та головою грецького благодійного товариства.

Феодор Родоканакі помер в Одесі 1882 року, віком 83 роки. Із них понад 60 років він керував сімейним бізнесом. Після себе він залишив цілу імперію, яку заповів своєму 42-річному синові Періклу. На момент смерті статки Родоканакі оцінювали у суму понад чотири мільйони рублів.

Однак спадкоємець виявився недостойним батька — до 1899 року Перікл зумів розтратити половину отриманого стану. Освоювати тонкощі бізнесу він не збирався, а всі поради, які йому давали знайомі купці, Перікл із чистої впертості ігнорував і чинив по-своєму. У 1901 році від чотиримільйонного статку практично нічого не залишилося, і імперія Родоканакі, яка вистояла у всіх економічних бурях, припинила своє існування.

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