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Вулиці Одеси називатимуть на честь загиблих одеситів: за якими критеріями обиратимуть героїв

Вулиці Одеси називатимуть на честь загиблих одеситів: за якими критеріями обиратимуть героїв

Член історико-топонімічної комісії м. Одеси Олександр Бабич розказав, за якими критеріями будуть присвоюватися імена вулицям і площам Одеси на честь загиблих на війні одеситів. 

Бабич розказав, що на кожне засідання історико-топонімічної комісії надходить 5-10 заяв від командирів, побратимів чи родичів загиблих про перейменування вулиці саме на його честь.

На сьогодні у нас уже понад тисячу загиблих одеситів. Ще є ті, хто зник безвісти й знаходяться в полоні. У нас у місті загалом 2130 вулиць, площ і провулків. Ми їх можемо перейменувати за кілька засідань комісії. Але якщо зараз ми назвемо на чиюсь честь, а завтра ми комусь відмовимо і виникнуть питання: чому цьому “так”, а цьому “ні”, –

розмірковує Олександр Бабич.

Також член топонімічної комісії вважає, що до кінця війни, до перемоги ще буде багато часу і багато загиблих.

Бабич впевнений, що будуть герої й подвиги ще потужніші й значущі для нас, для наших дітей.

Нам треба буде оцінювати — чий подвиг більший і важливіший, і саме його нам треба пам’ятати. Хто це буде робити, яким чином, чесно, я б не хотів брати на себе відповідальність і вирішувати хто більший герой хто менший, –

заявив історик.

Але, за його словами, поки ще критеріїв два — Герой України або повний кавалер ордену “За мужність”. Саме з цими категоріями збирається працювати історико-топонімічна комісія й вшанувати пам’ять військових загиблих на цій війні.

Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже почався.

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