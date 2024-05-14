Був мером і жертвував величезні суми: чим одеситам запам’ятався Григорій Маразлі

Маразлі очолював місто протягом 17 років — більше, ніж будь-хто з його попередників і наступників. Після його смерті газети писали: «Помер місцевий архімільйонер, відомий громадський діяч і філантроп Григорій Григорович Маразлі», і додавали, що помер він «у глибокій старості». Однак глибоким старим Маразлі не був — йому було всього 76 років.

Народився майбутній міський голова 1831 року в Одесі, в будинку на Олександрівській площі, 17. Закінчив Рішельєвський ліцей, довго жив у Парижі, а коли повернувся до Одеси, був призначений чиновником особливих доручень при генерал-губернаторі.

1880 року одесити обрали Маразлі міським головою, і на цій посаді він багато зробив для міста. Виділив гроші на будівництво будинку для міської публічної бібліотеки, подарував будинок на Софіївській вулиці музею образотворчих мистецтв, фінансував будівництво народної безкоштовної читальні.

Саме за Маразлі було закладено парк на Михайлівській площі, відкрито кіннозалізницю, пущено паровий трамвай на Хаджибейський лиман, почалося спорудження нового Міського театру, а на Куяльнику з’явився грязелікувальний заклад.

Помер Маразлі за сніданком, від розриву серця. Після смерті серед його паперів було знайдено записку: «…оголошення в газети про мою смерть пустити найпростіші: «такий-то помер, тоді-то панахиди». За заповітом Маразлі залишив одеситам на благодійність 100 тисяч рублів. Був похований на території грецької Свято-Троїцької церкви. За радянських часів церква була зруйнована, а останки Маразлі просто викинули з могили.

Джерела: grad.ua, starosti.ru