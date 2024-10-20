Таємна лабораторія та бізнес-схеми Маразлі: що приховує одеський парк Шевченка (відео)

У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» експерт нашого видання Олександр Отдельнов відповідає на такі запитання:

Як Маразлі збудував бізнес-схему на створенні парка?

Де тут захований величезний діамант?

Навіщо у парку побудували циклодром?

Що таке склотека і де її зберігають?

Як футбольний клуб Одеси «Чорноморець» отримав своє ім’я?

Заради якого пам’ятника була навмисно відкрита таємна лабораторія?

Хто навчив нас закушувати коньяк лимоном та до чого тут парк Шевченко?

Як Маразлі заробив на створенні парка Шевченка

Міський голова Григорій Маразлі зробив дуже багато корисного для Одеси, але у цих клопотах він ніколи не забував про особистий фінансовий інтерес.

За кілька років до відкриття парку, міський голова переніс майже всі підприємства, що обслуговували порт з вулиці Канатної на околиці міста, а звільнені ділянки продав через довірених осіб під елітну забудову. Так на мапі Одеси з’явилась найбуржуазніша вулиця того часу – Нова, але майже відразу її стали називати Маразліївською.

Але в бізнес-схемі Маразлі залишилась величезна проблема – фасади розкішних особняків, де оселилися найбагатіші одесити, виходили на великий пустир, що простягався до самого моря.

Тому Маразлі вирішив закласти тут парк, щоб підняти вартість елітної нерухомості. Так виник найзатишніший та водночас найцікавіший парк Одеси.

Де в парку Шевченка захований величезний діамант

Олександрівську колону збудували на честь відкриття парку російським імператором Олександром II. Пам’ятник з чорного лабрадору збудований на дуже міцному фундаменті з залізобетону. Існує міська легенда, за якою майбутній імператор спокусив та покинув єдину доньку одного з багатіших одеських купців. Через те дівчина наклала на себе руки. А її батько кинув до глибокого котловану з рідким бетоном величезний діамант, що мав стати приданим доньки.

Навіщо створили таємну лабораторію у парку Шевченка

Величну фігуру Кобзаря відливали у Києві, але під час перевезення до Одеси частина постаменту відкололася. Щоб це виправити та не робити зайвого шуму, навмисно створили Лабораторію полімерних матеріалів. Постамент відремонтували, а лабораторія тишком-нишком проіснувала ще 14 років, доки весь її склад не емігрував з Союзу аж у 80-ті.

Як одеські футболісти стали «Чорноморцем»

Якось міська влада вирішила створити в парку великий став, береги якого повторять контури Чорного моря. За цим планом на місці великих портів мали побудувати ресторани з їхніми назвами.

Але чомусь грошей вистачило тільки на те, щоб викопати величезну яму для ставу.

Утворену яму одесити охрестили «Чорним морем», на її рівному дні було дуже зручно грати в футбол. Тому місцеві юнаки проводили тут товариські матчі з іноземними моряками. Але оскільки в одеської команди не було грошей на форму, вони грали у матроських тільняшках. З тих часів одеських футболістів прозвали чорноморцями, а найперша в Україні команда отримала назву «Чорноморець».

Про те для чого потрібна склотека та циклодром, хто навчив нас закушувати коньяк лимоном та інші секрети парка Шевченка дивіться в новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».

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