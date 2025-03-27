Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що сайт і додаток вдалося відновити за 89 годин роботи після безпрецедентної атаки. Але на першому етапі (близько 20 днів) працюватиме тільки базовий функціонал: продаж і повернення квитків.

Відразу після відновлення роботи онлайн-сервісів додаток УЗ не витримав навантаження, сайт також працює з перебоями. Спроби забронювати місця або оплатити квитки перетворилися на справжній виклик. Користувачі масово скаржаться, що зайти в додаток неможливо – ще на етапі введення телефону система просто не реагує.

«Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тому просимо пасажирів користуватися застосунком винятково у випадках необхідності в терміновій подорожі», – коментують ситуацію в компанії.

Пасажирам радять:

Архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в додатку. Квитки залишаються дійсними, знайти їхні PDF-дублікати можна на електронній пошті, що вказувалася в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди.

Для посадки в поїзд також можна використовувати скріншоти квитків із застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків – просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків із банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автопокупку можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

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