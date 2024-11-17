Скільки виплачують пораненим військовим

До нашої редакції зателефонувала читачка, її син зазнав тяжкого поранення, захищаючи Україну. Вона попросила розповісти, які виплати йому належаться.
Грошове забезпечення та додаткова винагорода військовослужбовцям
Пораненим військовослужбовцям виплачують грошове забезпечення за останніми посадами, але не більше чотирьох місяців, повідомили в Міністерстві оборони. Після цього терміну можливим є подовження виплат за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).
Також військовослужбовцям, які через поранення (контузії, травми, каліцтва) перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі і за кордоном, за висновком ВВК, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.
Крім того, пораненим військовим, яким встановлено інвалідність, належиться одноразова грошова допомога. На сьогодні її розмір складає:
- 1 мільйон 211 тисяч гривень – для I групи інвалідності;
- 908,4 тисячі гривень – для II групи;
- 757 тисяч гривень – для ІІІ групи.
Як отримати виплати військовослужбовцям
Щоб отримати виплати, треба подати заяву до Міністерства у справах ветеранів. Це можна зробити у паперовій або електронній формі (через ЦНАП або Єдиний державний реєстр ветеранів) або через програму «Дія».
Порада: Якщо у вас є питання щодо виплат пораненим військовослужбовцям, телефонуйте:
- до Міністерства оборони за номерами 15-12 і 0-800-500-442;
- до Міністерства у справах ветеранів: 15-45 (далі вибрати 9).
- Також можна проконсультуватися з юристами безкоштовної правової допомоги за телефоном 0800-213-103.
Усі дзвінки безкоштовні.
Читайте також: Шлях до відновлення: як «Неопалимі» допомагають українцям подолати наслідки війни (відео).