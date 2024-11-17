Скільки виплачують пораненим військовим

Грошове забезпечення та додаткова винагорода військовослужбовцям

Пораненим військовослужбовцям виплачують грошове забезпечення за останніми посадами, але не більше чотирьох місяців, повідомили в Міністерстві оборони. Після цього терміну можливим є подовження виплат за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).

Також військовослужбовцям, які через поранення (контузії, травми, каліцтва) перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі і за кордоном, за висновком ВВК, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, пораненим військовим, яким встановлено інвалідність, належиться одноразова грошова допомога. На сьогодні її розмір складає:

1 мільйон 211 тисяч гривень – для I групи інвалідності;

908,4 тисячі гривень – для II групи;

757 тисяч гривень – для ІІІ групи.

Як отримати виплати військовослужбовцям

Щоб отримати виплати, треба подати заяву до Міністерства у справах ветеранів. Це можна зробити у паперовій або електронній формі (через ЦНАП або Єдиний державний реєстр ветеранів) або через програму «Дія».

Порада: Якщо у вас є питання щодо виплат пораненим військовослужбовцям, телефонуйте:

до Міністерства оборони за номерами 15-12 і 0-800-500-442 ;

і ; до Міністерства у справах ветеранів: 15-45 (далі вибрати 9).

(далі вибрати 9). Також можна проконсультуватися з юристами безкоштовної правової допомоги за телефоном 0800-213-103.

Усі дзвінки безкоштовні.

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