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Яке грошове забезпечення належиться військовослужбовцям тероборони

Яке грошове забезпечення належиться військовослужбовцям тероборони

Українцям розповіли, яке грошове забезпечення належить військовослужбовцям тероборони.

Існує два поняття: територіальна оборона (ТРО) і добровільне формування територіальної громади (ДФТГ).

Скільки платять військовослужбовцям ТРО

Сили ТРО фактично входять до складу Збройних сил України, тому їх грошове забезпечення таке саме, як і у військовослужбовців, і становить не менше 20100 гривень. Додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень провадяться лише при виконанні бойових спецзавдань. А виплата у розмірі до 100 тисяч гривень провадиться лише тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях у певних районах.

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Чи одержують грошове забезпечення військовослужбовці ДФТО

ДФТГ – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян, які мешкають у межах території відповідної територіальної громади. Добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, хоч і підкоряються найближчому батальйону ТРО.

Ті, хто підписав контракт на службу в ДФТГ, практично грошового забезпечення не отримують. Ці формування мають забезпечуватися коштом територіальної громади. Крім того, за цими особами зберігається виплата заробітної плати за місцем роботи.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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