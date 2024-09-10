Коли ліки подешевшають?

Навіщо нам якийсь «паралельний імпорт» і як він вплине на ціни?

– За перше півріччя 2024 року продаж ліків у грошовому еквіваленті зріс на 16%, а в натуральному – кількість проданих упаковок, блістерів, пляшечок – знизився на 0,7%, – каже завідувачка відділу інституту ринку та економіко-екологічних досліджень, доктор економічних наук Наталія Шлафман. – Це свідчить про різке зростання цін на ліки. Особливо на імпортні препарати.

І все більше людей не мають можливості придбати саме ті препарати, які їм потрібні. Особисто мені від алергії потрібен препарат виробництва Німеччини, який коштує в два рази дорожче вітчизняного аналогу. І з такими випадками стикається багато людей.

– Наталіє Леонідівно, що то за механізм паралельного імпорту? Чи допоможе він знизити ціни?

– Це механізм, яким користуються багато країн, зокрема, Європейського Союзу. Він полягає в тому, що держава дозволяє ввозити на свою територію ліки не лише офіційним експортерам, а ще уповноваженим представникам фірм-виробників, тому він і називається паралельним. Це посилює конкуренцію, збільшує кількість ліків на ринку, надає споживачам більше можливостей обрати той препарат, який підійде найкраще. На ринках різних країн обсяг паралельного імпорту може досягати чверті загального обсягу ринку. Це дуже дієвий механізм покращення ситуації із забезпеченням населення лікарськими засобами. Для нас він є важливим ще тому, що завозитимуть ліки, які в Україні не виробляють, – від онкологічних захворювань, для проведення курсів хіміотерапії тощо.

Чи будуть препарати якісними?

– У прийнятому законі йде мова про те, що завезені шляхом паралельного імпорту ліки підуть не до аптек, а до лікувальних установ на забезпечення безоплатного лікування людей за програмою державних медичних гарантій. Чи є гарантії того, що завезені препарати виявляться дійсно якісними та безпечними?

– Мова йде про ввезення оригінальних препаратів, які ще не зареєстровані в Україні, але зареєстровані у США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, державах – членах Європейського Союзу.

І що мене як економіста дуже потішило, в самому законі прописано механізм контролю якості ввезених ліків. Зазвичай цього не роблять, а в даному законі це є. Отже, законодавець потурбувався про захист від спроб завезти неякісний товар. Треба лише, щоб вчасно всі підзаконні акти, які гарантуватимуть цей механізм контролю якості, були розроблені.

Що ж буде з цінами на імпортні ліки і вітчизняні?

– Наталіє Леонідівно, оскільки ці ліки не підуть до аптек, як їх поява вплине на цінову політику в аптечних мережах?

– Все на ринку пов’язане. Закупівлі за державні кошти відбуваються на тендерах. Якщо більше фірм завозитимуть ліки, то й тендери перетворяться на справжні тендери, в них братимуть участь не 2-3 фірми, як зазвичай, а більше.

Це посилить конкуренцію, і її виграє той, хто запропонує найнижчі ціни. Ті фірми, які вже не будуть постійно вигравати тендери, будуть вимушені щось змінювати у ціновій політиці своїх аптечних мереж. За моїм прогнозом, якщо закон про паралельний імпорт запрацює, десь у другому чи третьому кварталі наступного року ми вже побачимо зниження цін на ліки в аптеках.

– Вітчизняні виробники не програють від масового завозу в Україну імпортних ліків?

– Вони працюють в різних сегментах ринку. Крім того, у вітчизняних підприємств з’явиться додатковий стимул щось покращити і вдосконалити. Бо коли з тобою ніхто не конкурує, починається стагнація. А у фармацевтичній галузі зупинятись не можна.