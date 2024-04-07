Новини Одеси та Одеської області

Як вигідно купувати ліки онлайн: огляд аптечних сервісів

Як вигідно купувати ліки онлайн: огляд аптечних сервісів

Пропонуємо увазі читачів інформацію про наявні онлайн-сервіси, які дають змогу шукати, порівнювати ціни та безкоштовно бронювати, а найголовніше – купувати дешевше ліки в аптеках нашого міста та по всій Україні. Ці сервіси здебільшого не є інтернет-аптекою, замовляти додому медикаменти не можна, однак у них є інші корисні функції.

TABLETKI.UA

Сервіс tabletki.ua (а також мобільний додаток) – одна з перших всеукраїнських платформ пошуку ліків і продуктів для здоров’я. На сайті надають інформацію про наявність медтоварів в аптеках, інформують про знижки та акції, показують мапу аптек і бронь за зниженою ціною в аптеках поблизу (при бронюванні можна заощадити до 30%). У меню “Сервіси” – “Браковані серії” можна перевірити якість і справжність ліків за назвою або реєстраційним номером.

Приклад для порівняння цін:

  • «Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 78,40 до 139,50 гривні;
  • «Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 97,80 до 148,80 гривні;
  • «Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 100,60 до 167,40 гривні.

LIKIЕ

Сервіс likie.ua орієнтований тільки на пошук ліків за вигідною ціною в найближчих аптеках. Також каталог таблеток містить опис медикаментів, інструкції до ліків та правила застосування.

Приклад для порівняння цін:

  • «Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 79,60 до 108,80 гривні;
  • «Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 97,30 до 134 гривень;
  • «Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 101,92 до 154,67 гривні.

LIKI.UA

Платформа liki.ua – ще один сервіс, який допомагає знайти і забронювати фармацевтичну продукцію, дізнатися про наявність і ціну в аптеках. Також у liki.ua є окремий чат-бот у месенджерах “Вайбер” і “Телеграм”, де можна порівняти ціни, отримати цілодобову онлайн-підтримку оператора, проконсультуватися з лікарем.

Приклад для порівняння цін:

  • «Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 80 до 115,20 гривні;
  • «Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 96 до 133,80 гривні;
  • «Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 102,40 до 136 гривень.

HELSI

В електронній медичній системі helsi.me можна не лише знайти та обрати лікаря, а й скористатися оновленою послугою “Ліки онлайн” – це пошук та бронювання ліків в аптеках онлайн. При замовленні через сайт або додаток Helsi на медикаменти можливі окремі знижки.

Приклад для порівняння цін:

  • «Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 48,03 до 77,30 гривні;
  • «Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 97,51 до 131,40 гривні;
  • «Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 104,40 до 147,20 гривні.

LIKI24

Сервіс liki24.com – це цілодобова онлайн-аптека. У воєнний час діє три послуги – адресна доставка, доставка на відділення пошти та самовивіз з аптеки. Також можлива доставка українських ліків до Європи. Якщо скористатися послугою “Разом дешевше” (замовлення кількох препаратів), то обіцяють знижку на доставку в 50 гривень.

Приклад для порівняння цін:

  • «Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – 96 гривень;
  • «Фестал нео 10000» (таблетки №20) – 107 гривень;
  • «Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – 115 гривень.

Як користуватися аптечними сервісами?

Відкрийте необхідний онлайн-сервіс.

  1. Зареєструйтеся: вкажіть телефон, ім’я, електронну пошту та придумайте пароль.
  2. У рядку пошуку введіть назву препарату або товару.
  3. Виберіть зі списку відповідну аптеку і натисніть кнопку “Забронювати”.
  4. Додайте контактні дані та натисніть “Підтвердити бронь”.
  5. Ви отримаєте повідомлення з номером бронювання.
  6. Заберіть замовлення в аптеці за цим номером у зазначені терміни.

Якщо це онлайн-аптека, доставка прийде на відділення пошти, з кур’єром або в аптеку.

Зазначена інформація про ліки та товари аптечного асортименту на всіх сервісах із Державного реєстру лікарських препаратів України.

Avatar photo
Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk