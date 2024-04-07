Як вигідно купувати ліки онлайн: огляд аптечних сервісів

TABLETKI.UA

Сервіс tabletki.ua (а також мобільний додаток) – одна з перших всеукраїнських платформ пошуку ліків і продуктів для здоров’я. На сайті надають інформацію про наявність медтоварів в аптеках, інформують про знижки та акції, показують мапу аптек і бронь за зниженою ціною в аптеках поблизу (при бронюванні можна заощадити до 30%). У меню “Сервіси” – “Браковані серії” можна перевірити якість і справжність ліків за назвою або реєстраційним номером.

Приклад для порівняння цін:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 78,40 до 139,50 гривні;

«Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 97,80 до 148,80 гривні;

«Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 100,60 до 167,40 гривні.

LIKIЕ

Сервіс likie.ua орієнтований тільки на пошук ліків за вигідною ціною в найближчих аптеках. Також каталог таблеток містить опис медикаментів, інструкції до ліків та правила застосування.

Приклад для порівняння цін:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 79,60 до 108,80 гривні;

«Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 97,30 до 134 гривень;

«Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 101,92 до 154,67 гривні.

LIKI.UA

Платформа liki.ua – ще один сервіс, який допомагає знайти і забронювати фармацевтичну продукцію, дізнатися про наявність і ціну в аптеках. Також у liki.ua є окремий чат-бот у месенджерах “Вайбер” і “Телеграм”, де можна порівняти ціни, отримати цілодобову онлайн-підтримку оператора, проконсультуватися з лікарем.

Приклад для порівняння цін:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 80 до 115,20 гривні;

«Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 96 до 133,80 гривні;

«Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 102,40 до 136 гривень.

HELSI

В електронній медичній системі helsi.me можна не лише знайти та обрати лікаря, а й скористатися оновленою послугою “Ліки онлайн” – це пошук та бронювання ліків в аптеках онлайн. При замовленні через сайт або додаток Helsi на медикаменти можливі окремі знижки.

Приклад для порівняння цін:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – від 48,03 до 77,30 гривні;

«Фестал нео 10000» (таблетки №20) – від 97,51 до 131,40 гривні;

«Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – від 104,40 до 147,20 гривні.

LIKI24

Сервіс liki24.com – це цілодобова онлайн-аптека. У воєнний час діє три послуги – адресна доставка, доставка на відділення пошти та самовивіз з аптеки. Також можлива доставка українських ліків до Європи. Якщо скористатися послугою “Разом дешевше” (замовлення кількох препаратів), то обіцяють знижку на доставку в 50 гривень.

Приклад для порівняння цін:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) – 96 гривень;

«Фестал нео 10000» (таблетки №20) – 107 гривень;

«Корвалмент» (0,1 г капсули №80) – 115 гривень.

Як користуватися аптечними сервісами?

Відкрийте необхідний онлайн-сервіс.

Зареєструйтеся: вкажіть телефон, ім’я, електронну пошту та придумайте пароль. У рядку пошуку введіть назву препарату або товару. Виберіть зі списку відповідну аптеку і натисніть кнопку “Забронювати”. Додайте контактні дані та натисніть “Підтвердити бронь”. Ви отримаєте повідомлення з номером бронювання. Заберіть замовлення в аптеці за цим номером у зазначені терміни.

Якщо це онлайн-аптека, доставка прийде на відділення пошти, з кур’єром або в аптеку.

Зазначена інформація про ліки та товари аптечного асортименту на всіх сервісах із Державного реєстру лікарських препаратів України.