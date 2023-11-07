Одеський український театр імені Василя Василько святкує день народження

Взагалі український театр в Одесі з’явився ще на початку 1922 року і мав назву Одеський Молодий театр. Через два роки Лесь Курбас організував в Одесі філію свого театру «Березіль», який проіснував зовсім недовго. Цього ж року з ініціативи акторів трупи Українського драматичного театру під керуванням Гната Юри було засновано Одеський перший робітничо-селянський театр імені Івана Франка.

7 листопада 1925 року з його складу в Одесі відкрився український театр, першою назвою якого була «Госдрама». Художнім керівником став Марк Терещенко, а першу виставу поставив учень Мейєрхольда Борис Глаголін.

Другий сезон Одеського українського театру розпочався виставою «За двома зайцями», режисером-постановником якої став Василь Василько, який раніше працював із корифеями української сцени — Кропивницьким, Садовським, Заньковецькою, Саксаганським. Невдовзі йому запропонували очолити заклад, і разом із Любов’ю Гаккебуш вони відкрили студію при театрі, в якій навчалося багато відомих акторів. Хореографом служив Павло Вірський.

Під час Другої світової війни, одразу після звільнення Одеси, 13 квітня 1944 року, першою виставою, що відбулася на сцені театру, був «Сорочинський ярмарок». У 1957 році було реабілітовано багатьох діячів культури і мистецтва, незаслужено репресованих у 1930-ті роки. Серед них — Лесь Курбас і Микола Куліш, ім’я якого часто стало з’являтися на афішах Одеського українського театру.

У 1995 році театру присвоїли ім’я Василя Василько, який очолював театр багато років, а його постановки увійшли до «золотого фонду» одеської сцени.

Джерело: vslisarchuk.od.ua