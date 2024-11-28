Любашівська громада: фінансова підтримка, медична допомога та хаби для земляків-ветеранів

– У 2023 році уряд розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг. І щоб їх отримати, учасники бойових дій, їхні сім’ї, люди з інвалідністю внаслідок війни, родичі загиблих звертаються безпосередньо до Любашівського ЦНАПу. Найчастіше із тим, щоб офіційно встановити свій статус, отримати чи замінити посвідчення учасника бойових дій, одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подовжити дію документів, отримати грошову компенсацію від держави чи допомогу від громади, – повідомила Ірина Заміхановська.

– Розкажіть більш детально про фінансову допомогу громади ветеранам. Яку суму було закладено на цей рік?

– У межах Програми соцзахисту населення на 2022-2024 роки на матеріальну підтримку ветеранів та їхніх сімей з бюджету селищної ради виділено 4 мільйони 552 тисячі гривень. Всього з початку року по жовтень включно 579 людей отримали понад чотири з половиною мільйона гривень. Наприклад, грошовою допомогою на лікування внаслідок поранення скористалися 84 військовослужбовці – загалом на суму 1,8 мільйона гривень.

На жаль, цьогоріч 22 жителя громади загинули на фронті. На поховання Героїв родинам виплачено близько півтора мільйона гривень. Максимально можлива сума – 65 тисяч. До того ж 60 членам сімей полеглих та їхнім дітям надана щомісячна допомога в сумі 60 тисяч гривень.

Громада також компенсує витрати на встановлення надгробних пам’ятників – цьогоріч шести сім’ям виплачено 190 тисяч гривень.

До Дня захисника України 375 учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю отримали одноразову допомогу загалом близько 600 тисяч.

– Як буде профінансована програма на наступний, 2025 рік?

– Сектором ветеранської політики селищної ради, який очолює вдова загиблого воїна Світлана Гінжул, розробляється окрема «Комплексна Програма підтримки захисників/захисниць України та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти захисників/захисниць України в Любашівській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки». Нею враховано усі потреби ветеранів ЗСУ та їхніх родин. Її фінансування буде затверджено депутатами на бюджетній сесії селищної ради.

– Щодо обслуговування ветеранів у ЦНАПі, які саме послуги надаються вашими фахівцями?

– Першочерговий, комплексний та ефективний прийом звернень ветеранів ведеться через «Єдине вікно ветерана». Як я вже казала, ми допомагаємо отримати або поновити посвідчення УБД, щоб родичі військових могли користуватися пільгами, оформити грошову допомогу на лікування тощо. Наприклад, днями до нас звернулося троє поранених, яким буде виділено по 30 тисяч гривень.

Часто до ЦНАПу звертаються жителі громади, які мають посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих для отримання пільг на житлово-комунальні послуги. Також ставимо на квартирний облік ветеранів з правом одержання житлових приміщень в першочерговому та позачерговому порядку.

Крім цього, Програмою соцзахисту передбачена компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом.

Щоб наші ветерани та їхні сім’ї знали про допомогу, яку вони можуть отримати за рахунок коштів громади, уся інформація розміщується на офіційному сайті Любашівської громади, селищної ради, інтернет-сторінках її підрозділів та у Фейсбуці.

Любашівська швидка забрала пораненого земляка з Чернігова

– Зараз у нашому закладі надається медична допомога трьом пораненим на війні землякам. Зрозуміло, що воїни повинні лікуватися лише у військових шпиталях, але коли командування військової частини дає військовослужбовцю згоду, то він може отримати необхідну медичну допомогу за місцем проживання, – розповів заступник головного лікаря Любашівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ігор Кузьків. – За одним бійцем-любашівцем, який отримав важке поранення нижніх кінцівок на Курщині, швидку посилали аж у Чернігів. Коли його привезли, надали окрему спеціалізовану палату, обстежили, провели необхідні аналізи і безкоштовно зробили першу операцію – склали роздроблені кулями кістки.

Стосовно безкоштовних медикаментів ветерани можуть звернутися до своїх сімейних лікарів. За програмою «Доступні ліки» отримати рецепти та забрати ліки в аптеках.

Безпосередньо у Любашівській лікарні можна отримати ліки, надані безкоштовно гуманітарними організаціями, та отримувати при наявності технічні засоби (милиці, слухові апарати, тонометри тощо) і засоби гігієни. Їх закупівля бюджетом лікарні не передбачена.

Загалом безкоштовні медичні послуги ветеранам ЗСУ надаються в межах медичних гарантій, які оплачує НЗСУ. Безоплатними є психіатрична і психологічна допомога, обстеження на УЗД, КТ, МРТ і рентген. На жаль, відсутня у переліку безкоштовних послуга із зубопротезування.

Ветеранів потрібно чути і допомагати їм

Необхідність створення інклюзивних ветеранських клубів спільно з представниками громад та ветеранами з інвалідністю ще у жовтні обговорювали на Любашівщині фахівці громадської організації «Ветеранс хаб Одеса». На зустрічах йшлося про покращення ветеранської політики, сім’ям загиблих та пропалих безвісти воїнів надавались юридичні консультації.

– Вкотре наша команда впевнилась у необхідності створення в громадах інклюзивних ветеранських просторів (клубів), де ветерани та члени їхніх сімей мали б можливість спілкуватись, об’єднуватись, вирішувати проблемні питання та бути корисними, – розповів керівник сектору Одеської області Міністерства у справах ветеранів України Микола Сторожук. – Депутатам місцевих громад всіх рівнів потрібно чути ветеранів та членів їхніх сімей, всебічно допомагати особам з інвалідністю внаслідок війни та разом розвивати інститути громадянського суспільства в громадах.

Куди звертатися ветеранам?

Заявки для отримання допомог, передбачених програмою соцзахисту, подаються до Любашівської селищної ради або до ЦНАПу селищної ради.

Телефони для довідок: (264) 2-22-21, 2-62-61.

Із собою необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медичні довідки, документи про освіту, військовий квиток або тимчасове посвідчення. Військове посвідчення – тільки у разі служби водієм. І впродовж відповідного терміну, максимально за 30 календарних днів, звернення обов’язково буде розглянуте.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки, які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію.

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