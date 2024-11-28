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Одесити розповіли, скільки грошей їм треба для щастя (відео)

Як відомо, грошей багато не буває. Водночас і ціни останнім часом суттєво зросли. Скільки ж потрібно отримувати в наш час, щоб вистачало на всі потреби? Що думають про це одесити?

Журналісти «Одеського життя» поцікавилися у мешканців Одеси, яка сума їм потрібна щомісяця, щоб почуватися впевнено. Опитування проводилося у Міському саду, на перетині вулиць Преображенської та Дерибасівської.

Відповіді одеситів вражають – деякі надзвичайною скромністю, а деякі, навпаки, – вельми широкими розмахом.

Найскромніша сума, яку назвали опитувані – лише 2 тисячі гривень. Такої суми цілком вистачає юним одеситам, які живуть із батьками і не платять за квартиру.

Також було названо суму 10-15 тисяч гривень. За словами однієї з респонденток, її цілком може вистачити, «якщо поводитися скромно».

Однак у ході опитування було названо і набагато більші суми…

Більше подробиць – у нашому відео на YouTube-каналі «Одеське життя».

Нагадаємо, роком раніше подібне питання ставив мешканцям Києва український блогер. Про це «Одеське життя» розповідала у статті «Скільки грошей потрібно українцям, щоби комфортно прожити місяць?»

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Редакція ПРОФІЛЬ
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