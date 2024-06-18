Вступити в Євросоюз до 2030 року: фантазія оптимістів чи реальність?

— Які умови вступу висувають для України?

— Умови стандартні: боротьба з корупцією, бути «європейською країною», щоб це не означало, дотримуватись принципів демократії, свободи права та інше. Все це не має чітких критеріїв, тож може трактуватись по-різному. Крім цього, разом з виділеними Україні коштами була висунута і додаткова умова — розширити положення про контроль та аудит. Це означає, по-перше, модернізувати систему контролю та аудиту. По-друге, створити незалежну раду аудиторів, головне завдання яких — звітувати перед Єврокомісією щодо виявлених або можливих порушень використання коштів. А найголовніше — можливість проводити перевірки у будь-який момент реалізації плану. Останнє навряд чи може бути показником успішної боротьби з корупцією

— Володимир Зеленський повідомив, що до кінця поточного року Україна буде готова почати переговори щодо вступу в Євросоюз. Що це означає?

— Фактично початок перемовин — це лише формальність. На них буде обговорюватись низка важливих для ЄС позицій. Перш за все, як ЄС буде повертати вкладені кошти (це все ж таки не благодійна організація), яким буде внесок України у розвиток європейської економіки та інше. За результатами цих переговорів ми можемо отримати вимоги щодо структур власності компаній з участю в них представників ЄС, податкових ставок, заборони на експорт продукції або навпаки — обов’язкового імпорту тощо.

— Які переваги дає Україні членство в ЄС?

— Найбільші переваги відчують бізнес та пересічні громадяни. Перш за все, це доступ ринків ЄС. З одного боку, ми зможемо отримати продукцію з Європи за трохи нижчою ціною. З іншого, малий та середній бізнес матиме можливість налагодити експорт своєї продукції до європейських країн. Умовне об’єднання авіаційного простору здійснить мрію злітати в Європу за ціною кави. Покращення рівня життя та якості продукції.

Однак разом з перевагами прийдуть і недоліки. Європа дуже бюрократизована, і для отримання звичайної банківської картки може знадобитись від декількох тижнів до декількох місяців. Зміниться надання медичної допомоги.

— ЄС зараз на етапі розширення і формування. Як це може вплинути на наш шлях для вступу?

— Війна в Україні трохи пришвидшила процес переговорів та приєднання до ЄС. Але це не означає, що шлях для нас полегшиться або будуть зменшені вимоги для вступу. Тому єдине, що може вплинути на це, — ми самі.

— Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що 2030 рік — це реалістичний термін для вступу України в ЄС, якщо підтримувати темп реформ. Чи згодні Ви з таким прогнозом?

— Потужним фактором стримування є війна в країні та корупція на всіх рівнях. Деяким країнам для вступу знадобилось два роки, деяким вісім. Уявімо, що вже завтра корупції в Україні не буде, і кожен громадянин починає жити за законом. Впевнений, що нам тоді вистачить і двох років. Але якщо кожен на місцях буде набивати власні кишені, прикриваючись війною, або буде шукати будь-які причини, аби не надати якийсь дозвіл, то навіть через десять років перед нами буде стояти вимога подолати корупцію перед вступом до ЄС.